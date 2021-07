Bella Hadid: la romantica foto col nuovo misterioso fidanzato

Bella Hadid rompe la sua proverbiale riservatezza e concede ai suoi follower una foto (nascosta) molto romantica mentre bacia il suo nuovo fidanzato, la prima fiamma ufficiale dopo la rottura nel 2019 con il cantante The Weeknd.

La top model in questo momento si trova in Francia: dopo la settimana dell’Haute Couture di Parigi, ha sfilato sul red carpet di Cannes incantando tutti con un abito Schiaparelli magnifico, una vera e propria opera d’arte.

Un momento d’oro per lei, che non ha nascosto in passato di averne vissuti anche di difficili e bui, soprattutto per quanto riguarda la salute mentale. Ora però, come scrive sui social, è in salute, lavora sodo ed è soprattutto amata: una frase carica di positività che descrive la serie di scatti che si conclude a sorpresa con il bacio al chiaro di luna con il nuovo partner.

Il nuovo fidanzato di Bella Hadid potrebbe essere Marc Kalman

La foto di Bella Hadid è però strategica, dice e non dice: mentre il suo volto e il suo sorriso sono chiari, quelli del partner sono sfocati e si intravedono appena.

Perciò, chi è il nuovo fortunato compagno di una delle donne più belle del mondo? Secondo Page Six si tratterebbe dell’art director Marc Kalman, che ha collaborato tra gli altri anche con Travis Scott. I due erano già stati avvistati insieme a pranzo a New York lo scorso giugno, ma ovviamente non si sa ufficialmente quando sarebbe cominciata la relazione.

Il sito di gossip ha chiesto ai diretti interessati un commento, ma per ora preferiscono rimanere (ancora) misteriosi.