Dal 5 gennaio fino a pochi giorni fa i social di Bella Hadid sono stati inattivi: un silenzio che non è passato inosservato. La super modella ha spiegato in un post di essersi allontanata per prendersi cura del suo benessere mentale, psicologico e spirituale, pubblicando foto legati a momenti felici, libri per migliorare se stessi, frasi motivazionali, pastelli colorati e cristalli.

Mi sono presa del tempo per riflettere e conoscere me stessa in un modo che ora sarebbe troppo complicato da spiegare, ma che con il tempo lo racconterò. I ricordi e l’arricchimento con cui sono tornata sono pura saggezza, ho un rapporto più stretto con me stessa e la mia spiritualità, un senso di auto-amore che mi è sempre mancato, alcuni grandi amici, e questi libri, che mi hanno letta nel profondo. Ho ritrovato me stessa, la mia forza e la mia luce. Sono qui solo per essere uno strumento di pace e amore per aiutare le persone che soffrono e, si spera, il mondo, col tempo… Grazie ai miei angeli che mi hanno sostenuto e hanno continuato ad amarmi, per me. Mi avete salvato.

Prendetevi del tempo per farvi aiutare per la vostra salute mentale. Ne vale la pena per raggiungere il vostro pieno potenziale.

Così recita il post della modella, che parla apertamente di alcune difficoltà che ha avuto e di come i libri e alle persone (angeli, come dice lei) che le sono state vicine abbia ritrovato la serenità.

Molto importante l’appello che lancia alla fine del post, invitando tutti a non sottovalutare la propria salute mentale e di prendersi del tempo per farsi aiutare dalle persone giuste.

Bella Hadid, in prima linea per la salute mentale

I social media, per i personaggi più esposti, talvolta possono essere particolarmente tossici e difficili da gestire: capita spesso che si concedano un digital detox per riprendere il contatto con la realtà e staccare da commenti e reazioni negative.

Bella Hadid ha preso questa decisione per riprendere contatto con se stessa e la sua parte più profonda, dimostrando come non ci sia nulla di cui vergognarsi. I momenti di difficoltà e debolezza come l’assenza di autostima sono assolutamente normali: farsi aiutare è la chiave per stare bene ed esprimere tutte le proprie capacità e talenti.