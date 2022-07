Fiammetta Cicogna: il costume verde lime è il sogno di mezza estate

Taglio minimalista e un po’ sportivo, formato bikini, ma colore super di tendenza: per i suoi look da spiaggia Fiammetta Cicogna ha scelto il verde lime. E ora noi non vogliamo altro che copiare il costume verde lime di Fiammetta Cicogna, lo stesso che la modella ha pubblicato su Instagram. Se c’è una cosa di cui possiamo essere certi, infatti, è che il verde è il colore della stagione. Dalla sfumatura di verde salvia a quella di verde smeraldo, passando, appunto, per il lime, questa sfumatura di colore associata all’idea di speranza non può mancare nel nostro armadio. E nemmeno in spiaggia, a questo punto!

Foto Instagram | @fiammettacicogna

Copiamo il costume da bagno a Fiammetta Cicogna

A suscitare invidia col suo fisico da modella e, soprattutto, col suo costume verde lime è la stessa Fiammetta Cicogna, che ha appena pubblicato una foto del suo look da spiaggia sul suo profilo Instagram. Occhiali da sole neri, capelli bagnati dall’acquadopo un bagno rinfrescante e costume due pezzi: la foto scattata da Alessandro Fornaro parla chiaro. Soprattutto a chi fino ad ora non sapeva quale scegliere tra tutti i costumi di tendenza dell’estate (dai costumi animalier alle stampe tropicali dei nuovi costumi Desigual). Adesso l’idea ce l’ha data la conduttrice dal nome bollente!

Foto Shein

