Esercizi per dimagrire velocemente: pancia, fianchi, cosce e gambe

Chili di troppo? Volete dimagrire, rassodare e tonificare la vostra silhouette? Ci sono tanti semplici esercizi da fare anche in casa, senza bisogno di iscriversi in palestra. Sappiate, però, che ci vuole costanza, impegno, ma soprattutto la ginnastica va associata ad una sana e corretta alimentazione. Non avrebbe senso fare 30 minuti di esercizi e poi svuotare un barattolo di nutella! La ginnastica serve a farci bruciare le calorie in eccesso, ma anche a rassodare le varie parti del nostro corpo e a farci stare meglio. Se la parte inferiore del corpo è il vostro cruccio, potete consultare il nostro approfondimento che spiega come dimagrire le gambe anche con la dieta e lo stile di vita. Ora però, vediamo gli esercizi per dimagrire velocemente le zone critiche.

Per dimagrire bisogna lavorare con costanza, ci vuole tempo, non si possono perdere chili in eccesso in pochissimi giorni. Poi, bisogna anche valutare quanti chili in più ci sono da smaltire.

Se i chili sono veramente tanti, è meglio rivolgersi a degli esperti, ma se si tratta di buttar giù al massimo 5 o 6 chili, una sana dieta e della ginnastica almeno 3 volte alla settimana vi faranno ottenere ottimi risultati.

Correre, camminare, andare in bicicletta ci farebbero dimagrire più facilmente, ma spesso non abbiamo la possibilità di fare queste attività. Allora muniamoci di tappetino e facciamo alcuni esercizi in casa.

Siete pronte?

Esercizi per dimagrire da fare a casa



L’ideale sarebbe avere le attrezzature per l’home fitness; ma chi di noi ha una stanza da adibire a palestra? E poi, quanto ci verrebbero a costare? Vediamo alcuni semplici esercizi da fare sul tappeto di casa.

Camminare sul posto: si inizia camminando lentamente sul posto per 5 minuti, aumentando gradualmente la velocità e alzando le ginocchia come se stessimo marciando.

Fare step: anche se non avete lo step potete fare lo stesso questa ginnastica. Procuratevi uno spessore e salite e scendete sempre con la stessa gamba. Eseguite questo esercizio per 10-15 minuti almeno 3 volte la settimana: oltre a farvi dimagrire, vi rassoderà i muscoli delle gambe.

Esercizi per dimagrire le cosce

1° esercizio: si tratta di fare degli affondi. Bisogna mettersi in piedi, fare un passo avanti mantenendosi in equilibrio per qualche secondo appoggiando le mani sul ginocchio piegato, poi tornare nella posizione iniziale e ripetere con l’altra gamba. fare almeno 15 affondi per gamba.

2° esercizio: in piedi, con le mani appoggiate allo schienale di una sedia sollevate lentamente di lato una gamba; tenetela tesa poi tornate alla posizione di partenza, ma senza appoggiare il piede. Ripetere 20 volte per gamba.

Esercizi per dimagrire i fianchi

1° esercizio: coricatevi per terra, mettendovi su un fianco e tenendo le gambe tese. Alzate la gamba verso l’alto e fatela andare su e giù ben tesa per almeno 20 volte. Giratevi sull’altro fianco e ripetete l’esercizio con l’altra gamba.

2° esercizio: in piedi con le mani appoggiate sui fianchi, ruotate il busto a destra ed a sinistra. fate questo esercizio per 10 minuti.

Esercizi per dimagrire le gambe

1° esercizio: se avete una cyclette, andateci almeno 30 minuti 3 volte la settimana. Se non la possedete, sdraiatevi a terra e sollevate le gambe, poi pedalate per 30 muniti di seguito.

2° esercizio: in piedi, mani appoggiate sui fianchi, sollevate una gamba portando il ginocchio verso lo stomaco. Ripetere alternando le gambe per 50 volte.

Esercizi per gli addominali

C’è un esercizio famosissimo per gli addominali:

sdraiatevi a terra

piegate le gambe a 90 gradi appoggiando la pianta dei piedi per terra

mettete le mani dietro la nuca

Alzate il petto e la testa mantenendo questa posizione per 5 secondi, poi tornate giù.

Ripetete 15 volte.

Esercizi per i glutei

1° esercizio: mettetevi in piedi e fate oscillare avanti e indietro la gamba tenendola ben tesa. Alternare l’altra gamba e ripetere per 20 volte. Oltre a far rassodare i glutei, vi aiuterà a migliorare l’equilibrio.

2° esercizio: mettetevi a quattro zampe poi sollevate una gamba tenendola tesa Fatela oscillare verso l’alto, poi ripetete con l’altra gamba. fate delle serie di 20 per gamba.

Esercizi per dimagrire la pancia