Volete provare a rimettervi in forma facendo esercizi per dimagrire la pancia in una settimana? Una pancia piatta e un addome tonico in poco tempo possono essere un obiettivo raggiungibile se sarete costanti e regolari con il piano di allenamento che vi proponiamo.

Volete sapere quali sono i migliori esercizi pancia piatta per rimodellare questa parte del vostro corpo in poco tempo? Sappiate allora che ci sono degli esercizi per dimagrire la pancia in una settimana: si tratta di un mix di allenamento cardio ed esercizi tonificanti per dire addio ai rotolini e scolpire gli addominali. E’ un sogno irrealizzabile? Sicuramente è un’impresa ardua, perché eliminare la pancia velocemente solo con gli esercizi è difficile e richiede grande impegno e costanza. I risultati migliori si ottengono abbinando agli esercizi pancia piatta una dieta equilibrata, dei massaggi specifici e qualche super food che vi aiutino nell’impresa. C’è però da dire che gli esercizi per la pancia, e il movimento in generale, non solo migliorano il tono muscolare, ma favoriscono il lavoro dell’intestino e aiutano a contrastare la stitichezza, attenuando quel fastidioso senso di gonfiore che talvolta ci fa sentire grasse e fuori forma.

Qui vi parleremo di alcuni facili esercizi per pancia piatta a corpo libero da fare a casa: sappiate però che 30 minuti un paio di volte a settimana di sport di resistenza aerobici come correre, camminare a passo sostenuto, nuoto, bici o in alternativa la cyclette potrebbero aiutarvi molto. Perché parliamo di sport aerobici? Perché, semplificando molto, sono quelli che ci permettono di consumare ossigeno, bruciare i grassi e smaltire calorie. Il segreto resta la costanza: per ottenere grandi risultati ci vuole tempo, ma ricordate che iniziare è già il primo passo nella giusta direzione.

Esercizi per dimagrire la pancia da fare a casa

Il plank

Per ottenere una pancia piatta in poco tempo bisogna puntare ad addominali tonici e allenati. A questo proposito uno dei migliori esercizi per la pancia piatta da fare a casa è il plank, che coinvolge il 90% dei muscoli del nostro corpo, addominali compresi. Si tratta di quell’esercizio in cui tutto il peso del corpo viene sorretto per qualche minuto da avambracci e piedi.

Si tratta di uno dei più classici esercizi isometrici: si assume una posizione che concentra il lavoro sullo sforzo addominale, ma coinvolge e attiva un po’ tutti i muscoli del corpo, perciò riusciremo a tonificare in un colpo solo pancia, braccia e cosce. Più difficile a spiegarsi che a farsi, al netto della fatica e dell’intensità dello sforzo!

Come si esegue un plank

Bisogna sdraiarsi con l’addome rivolto verso il pavimento, piegare i gomiti formando un angolo retto in linea con le spalle e sollevare il corpo, tenendo puntati gomiti e punte dei piedi e allineando il corpo dal collo alle caviglie; Scarichiamo il peso del corpo sulle parti del corpo che poggiano a terra, e contraiamo bene l’addome, pensando di risucchiare l’ombelico verso la colonna; Per intensificare l’esercizio e aggiungere anche i muscoli delle cosce, tenendo questa posizione sollevate prima una gamba e poi l’altra, poi piegate una gamba e portate il ginocchio verso la spalla opposta per stimolare anche gli addominali obliqui; Mantenendo il plank, sempre per intensificare lo sforzo, potete anche sollevare alternativamente prima un braccio e poi l’altro.

Esercizi per addominali alti

Ci sono diversi esercizi per addominali alti che possono aiutarci a tonificare l’addome e ad ottenere una pancia piatta in pochi giorni, anche comodamente a casa senza dover andare in palestra.

Crunch

Questo esercizio è straordinariamente efficace per allenare gli addominali bassi.

Sdraiatevi supine e sollevate le gambe dritte contemporaneamente: le gambe devono formare un angolo di 90 gradi con il busto, dovete stare attente a non inarcare la schiena; Riportate giù le gambe in quattro tempi, abbassandole cioè quattro volte di un pochino, possibilmente senza mai toccare terra; Tenete sempre la colonna ben aderente al pavimento stringendo gli addominali. Stesso criterio per tornare su; Eseguite dieci ripetizioni, fate una pausa di un minuto, riprendete con la seconda serie e poi, dopo un altro minuto di riposo, concludete con la terza serie.

Esercizi per addominali bassi

Ecco un esercizio efficace per gli addominali bassi:

Sdraiatevi supine e sollevate le gambe dritte contemporaneamente: le gambe devono formare un angolo di 90 gradi con il busto, e dovete stare attente a non inarcare la schiena; Riportate giù le gambe in quattro tempi, abbassandole cioè quattro volte di un pochino, possibilmente senza mai toccare terra; Tenete sempre la colonna ben aderente al pavimento stringendo gli addominali. Stesso criterio per tornare su; Eseguite dieci ripetizioni, fate una pausa di un minuto e riprendete con la seconda e poi, dopo un altro minuto di riposo, la terza serie.

Esercizio di pilates per gli addominali bassi

Sdraiatevi supine, sollevate leggermente il tronco da terra fino a quando non avrete i dorsali staccati; Tenete il collo morbido guardando davanti a voi e iniziate il movimento delle gambe, portandole contemporaneamente a squadra, come se vi chiudeste a libro; A questo punto riportatele dritte e tese davanti a voi, tenendole sollevate da terra. Certo, è faticoso, ma si tratta di uno dei migliori esercizi per pancia piatta e per dire addio ai rotolini del basso ventre!

La bicicletta

Sdraiatevi a terra e sollevate le gambe, formando con le ginocchia un angolo di novanta gradi; A questo punto spingete le gambe in avanti, alternandole. Il movimento deve essere rotatorio e mai più ampio dell’articolazione; Durante l’esercizio sollevate da terra le spalle e il collo, contraendo i vostri addominali; potete tenere la mani dietro alla testa; Ripetete il movimento 3 serie da 10 esercizi l’una.

Esercizi per addominali obliqui

Spesso gli addominali obliqui vengono dimenticati, ma a torto: nella nostra missione pancia piatta sono altrettanto importanti! Vediamo quali sono i migliori esercizi per la pancia piatta da fare a casa per allenare gli addominali obliqui esterni e interni.

Esercizio per snellire vita e fianchi

È un esercizio meno intenso ma comunque efficace per snellire fianchi e vita lavorando sugli addominali obliqui.

Dalla posizione eretta portate le braccia tese sopra la testa ed effettuate dei crunch laterali, come se doveste disegnare con il corpo una C; Potrete effettuarli a corpo libero o intensificando l’esercizio con un elastico fitness, tenendolo teso tra le braccia.

Addominali obliqui: esercizio 2

Prendete una bottiglia da due litri o un oggetto della stesso peso e piegate il busto lateralmente, seguendo la linea del vostro fianco; L’unica avvertenza è quella di stare bene attente a non inarcare la schiena durante l’esercizio; Ripetete 20 volte per lato per un totale di 3 serie, facendo una pausa di un minuto tra una serie e l’altra.

Crunch a bicicletta

È un classico tra gli esercizi per addominali obliqui.

Partite supine con la mani dietro alla testa e i gomiti aperti, sollevando i piedi in modo che le cosce siano perpendicolari al pavimento; Facendo attenzione a contrarre gli addominali, sollevate la parte superiore del busto torcendolo da un lato, avvicinando contemporaneamente il ginocchio opposto al gomito che si muove in avanti; In pratica, il ginocchio destro si avvicinerà al gomito sinistro e viceversa; Continuate così, alternando il movimento delle gambe e le torsioni del busto e facendo attenzione a non piegare il collo e a non fare pressione sulla testa con le mani; Eseguite l’esercizio lentamente.

Stretching per gli addominali

Tra gli esercizi per dimagrire la pancia non vanno sottovalutati mai gli esercizi di stretching, che aiutano ad allungare i muscoli addominali.