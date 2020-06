Vi sarà capitato di domandarvi come dimagrire in una settimana e di chiedervi se effettivamente un modo efficace esiste. Premesso che in così pochi giorni non si possono fare miracoli, comunque qualche chiletto di troppo lo si può perdere ma è indispensabile seguire un’alimentazione adeguata, bere molto e associarla preferibilmente a un po’ di attività fisica mirata. Vediamo allora come perdere peso in una settimana e quali risultati si possono raggiungere, evitando però diete eccessive che non fanno bene alla salute.

Come si fa a dimagrire in una settimana

Se volete assolutamente dimagrire in una settimana niente paura, la soluzione c’è. Innanzitutto è molto importante bere acqua. Si consigliano almeno due litri al giorno per combattere la ritenzione idrica e favorire lo smaltimento del grasso di troppo.

Dopodiché dovrete dedicarvi alla dieta: l’ideale è far colazione con un caffè e uno yogurt. Consumate un frutto per lo spuntino della tarda mattinata e del pomeriggio. Eliminate pane e pasta per l’intero arco della settimana oppure riducetene le porzioni ad 80 gr.

Evitate anche insaccati, latticini e formaggi. Per essere sicuri di ottenere maggiori risultati, rinunciate a bevande gassate e molto zuccherate, oltre agli alcolici. Preferite inoltre tisane depurative e tè.

Fino a quanti kg si possono perdere in una settimana

Esistono varie tipologie di dieta lampo settimanale, alcune più leggere che permettono di perdere 2 Kg a settimana, altre decisamente più intense che, in teoria, promettono di far dimagrire di 10 Kg. Ovviamente queste ultime vanno evitate perché poco salutari e comunque dai risultati improbabili.

Se vi basta perdere 2 kg, dovete correggere soprattutto l’alimentazione, bevendo almeno 2 litri di acqua al giorno ed evitando tutta una serie di alimenti a rischio, come insaccati, latticini e formaggi vari.

Per dimagrire in una settimana 3 Kg o 5 Kg bisogna aggiungere anche un po’ di sport quotidiano. L’ideale è una corsetta di mezz’ora o 1 ora al giorno, possibilmente al mattino. Due o tre volte a settimana vi consigliamo di fare anche un po’ di allenamento in palestra o a casa. Per quanto riguarda l’alimentazione, vi consigliamo di provare la famosa dieta del minestrone, che a quanto pare assicura una perdita di ben 5 Kg in 7 giorni.

La dieta di 7 Kg in una settimana, ossia 1 kg al giorno in media, inizia ad essere eccessiva e può portare a risultati controproducenti e a riprendere il peso perso in pochissimo tempo. Una delle diete più estreme proposte in questi casi è quella del cetriolo: per tutti 7 i giorni bisogna consumarne in abbondanza preparando piatti che lo contengano, dalle minestre alle insalate fino ai frullati. Gli unici altri cibi concessi sono la frutta, per spuntino o colazione, le uova, lo yogurt bianco. Ma si tratta di una dieta lampo poco equilibrata e quindi anche potenzialmente pericolosa per la salute. Quella dei 10 kg non va nemmeno presa in considerazione!

Cosa bisogna mangiare per dimagrire in una settimana

Come perdere peso in una settimana? Per quanto riguarda l’alimentazione quotidiana, si può mangiare di tutto ma in quantità moderate. Meglio inoltre abbondare in tavola con frutta e verdura, e preferire carni magre. I condimenti non devono essere eccessivi ed è meglio rimpiazzare eventuali grassi come il burro con l’olio di oliva extra vergine. I frullati disintossicanti possono venire in aiuto, perfetti da consumare a colazione o, in alcuni giorni, al posto dei pasti principali. Largo spazio durante la settimana anche alle insalatone.

Cosa bisogna bere per dimagrire in una settimana

Dimagrire in una settimana bevendo acqua è possibile ma bisogna berne a sufficienza, almeno due litri al giorno, per disintossicare e depurare tutto l’organismo, eliminando eventuali tossine.

Altre bevande consigliate sono i tè e le tisane depurative e i frullati ad hoc. Questi ultimi vanno preparati con frutta fresca e se consumati al posto dei pasti, possono includere latte anziché acqua, in modo da fornire al corpo tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Tra i frullati detox e dimagranti si ricordano quelli a base di verdure come carote, sedano, cetrioli e quelli a base di frutta come kiwi, fragole, limone, ananas.

Cosa bisogna evitare

Nel caso di una dieta lampo settimanale, è molto importante eliminare totalmente alcuni cibi come gli insaccati e i formaggi, ma anche le bevande gassate e i dolciumi. Tutti questi alimenti fanno aumentare facilmente di peso e quindi, volendo perderne velocemente, vanno evitati.

Allenamento per dimagrire in una settimana

Come dimagrire in una settimana? Ovviamente associando all’alimentazione giusta anche un po’ di sano esercizio fisico. Se vi è possibile, cercate di correre o camminare ogni giorno, almeno per un’ora.

Altrimenti allenatevi facendo esercizi specifici sia a casa che in palestra, ideali per lavorare sulle diverse parti del corpo.

Esercizi per dimagrire in una settimana a casa

Come dimagrire in una settimana? Dicevamo con gli esercizi giusti, quelli che vi permettono di bruciare molte calorie ed eliminare il grasso localizzato in particolare su addome e gambe.

Eccone alcuni consigliati nei 7 giorni di dieta, e possibilmente anche dopo: