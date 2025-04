La merenda che vorrai fare per tutta l’estate: sono 5 frullati detox sani ed equilibrati

I frullati detox sono l’ideale durante la stagione calda sia per perdere peso che per depurarsi, a tutto vantaggio della pelle e dell’energia psicofisica.

Fra l’altro sono diventati un vero e proprio trend da preparare per una merenda sfiziosa, anche perché facili da realizzare in casa. I benefici sono molteplici vista l’alta concentrazione di frutta e verdura, che come sappiamo sono un toccasana.

Potete inserirli nella vostra dieta alimentare come spuntino pomeridiano o come colazione. Ecco allora 5 ricette di frullati detox da provare!

5 frullati detox da preparare durante la bella stagione

Idratarsi è importantissimo, perché non farlo con un frullato detox da preparare e gustare per una merenda sana ed equilibrata? Di seguito troverete 5 ricette da proporre anche ai bambini.

Con kiwi

Partiamo dalla ricetta di un frullato detox semplicissimo da preparare, a base di kiwi. Vi occorrono:

2 kiwi

succo di mezzo limone

mezzo cucchiaio di zenzero

Procedete tagliando a pezzetti i kiwi dopo averli sbucciati e lavati. Versateli in un frullatore e aggiungete lo zenzero grattugiato e il succo di limone. Frullate per alcuni secondi in modo che non rimangano pezzi di frutta. Servite il frullato dietetico con qualche cubetto di ghiaccio, se fa molto caldo.

Con ananas e cocco

Esistono diverse ricette di frullati detox semplici, ideali anche per la ritenzione idrica, e di seguito vi proponiamo quella a base di ananas e acqua di cocco, decisamente estiva e dimagrante.

Vi occorrono:

mezzo ananas

acqua di cocco

1 pezzetto di zenzero

succo di 1 pompelmo

Tagliate a pezzetti l’ananas dopo averlo sbucciato, versatelo nel frullatore aggiungendo il resto degli ingredienti. Frullate bene finché tutti gli ingredienti risulteranno senza grumi. Questo tipo di frullati detox a colazione sono l’ideale.

Con mela e cetriolo

La terza ricetta detox che vi proponiamo è a base di mela verde, cetriolo e zenzero, un mix davvero potente, dalle proprietà disintossicanti e dimagranti.

Per prepararlo occorrono:

1 mela verde

1 cetriolo

1 cucchiaino di zenzero grattugiato

1 bicchiere d’acqua

Prima di tutto tagliate a pezzetti il cetriolo dopo averlo sbucciato, pelate anche la mela e privatela del torsolo tagliandola a pezzetti. Versate il tutto nel frullatore e aggiungete lo zenzero e l’acqua.

Con il Bimby

I frullati detox con il Bimby sono facili da preparare e si può utilizzare una gran varietà di frutta e verdura dalle proprietà disintossicanti.

Qui vi proponiamo un frullato a base di finocchio, sedano e mela, ideale per migliorare la digestione attivando un’azione detox.

Per prepararlo occorrono:

1 finocchio

2 mele verdi

mezzo gambo di sedano

mezzo limone

1 litro di acqua minerale

Innanzitutto lavate e tagliate i finocchi, la mela e il mezzo sedano a pezzetti, quindi versateli tutti nel Bimby aggiungendo anche il limone e l’acqua minerale. Frullate per una ventina di secondi a una velocità media di 6/10. Filtrate il composto e servitelo fresco.

Con anguria

Tra i frullati detox per dimagrire non possiamo dimenticare quello a base di anguria. Ecco l’occorrente per prepararlo in poche mosse:

1 fetta di anguria

zenzero

1 lime

4 fragole

Iniziate spezzando l’anguria e mettendola nel frullatore, aggiungete lo zenzero grattugiato e il lime intero, inserite anche le fragole a pezzetti e frullate bene il tutto per qualche minuto. Servite il frullato fresco.