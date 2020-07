Se anche voi desiderate un lato B con delle gambe tonificate e snelle, la prima cosa da fare sarà pianificare attentamente una serie di esercizi interno coscia per raggiungere il vostro obiettivo. La buona notizia è che questi esercizi possono essere fatti tranquillamente a casa: solo per alcuni avrete bisogni di piccoli attrezzi, come una gym ball che potrete reperire senza fatica. Gli esercizi per dimagrire l’interno coscia aiutano, quindi, a rassodare e a tonificare le gambe.

Per ottenere ottimi risultati, però, non dimenticate di cambiare il vostro stile di vita: è importante mantenere una costante attività fisica e seguire una dieta sana ed equilibrata, in questo modo potreste perdere peso velocemente e rimettervi in forma in poco tempo. Quindi, se possibile, almeno per tre volte a settimana prendetevi un’ora di tempo per andare a correre o per fare una passeggiata a passo sostenuto: certamente perdere qualche etto vi aiuterà a tonificare le gambe. Attenzione anche alla dieta: se cominciate a fare sport non ha senso impostare un regime ipocalorico. Semplicemente, mantenendo le calorie standard, cercate di privilegiare cibi sani, come frutta, verdura, carboidrati integrali e pesce, evitando ovviamente il junk food, gli alcolici e i cibi troppo grassi e poco sani.

Esercizi per dimagrire e rassodare l’interno coscia

Uno degli esercizi più efficaci se praticato in maniera costante è senza dubbio lo squat. Questo tipo di esercizio aiuta a rinforzare l’interno coscia e i quadricipiti, se effettuato nella maniera corretta può portare risultati eccezionali. Ovviamente, deve essere seguito da altri tipi di esercizi per tonificare maggiormente le gambe. Quindi, posizionatevi in piedi con la schiena dritta, scendete con il bacino e ritornate lentamente alla posizione iniziale. Dovete realizzare almeno 3 serie da 15 ripetizioni.

Per il secondo esercizio per dimagrire l’interno coscia posizionatevi in piedi, la mano destra poggiata al muro, sollevate la gamba sinistra verso l’esterno e tornate indietro verso il muro, come per compiere una oscillazione da una parte all’altra. Tenete la gamba sempre molto tesa, controllate il movimento e curvate leggermente il piede, puntando il tallone verso la spalla opposta.

Se possedete una Gym Ball sappiate che si tratta di un accessorio perfetto per rassodare il vostro interno coscia. Mettetevi sedute e ponete la vostra palla tra le gambe: sdraiatevi poi con le braccia distese lungo il corpo e con le gambe piegate e i pedi a terra. Ora cercate di avvicinare le gambe sforzando bene sull’interno coscia: tenete la tensione per circa 15 secondi e ripetete per 10 volte.

Anche l’alzata laterale è un esercizio mirato a rassodare l’interno coscia. Sdraiatevi su un fianco con la gamba inferiore leggermente piegata, sollevate l’altra gamba mantenendola dritta. Ritornate alla posizione iniziale in maniera. Effettuate almeno 3 serie da 10 ripetizioni.

Il quinto esercizio che vi proponiamo di fare richiede il tappetino, poiché riguarda gli incroci. Posizionatevi quindi a quattro zampe, alzate una gamba mantenendo la schiena dritta e incrociatela con l’altra, poi ritornate alla posizione iniziale e ripetete l’esercizio con l’altra gamba. È importante che il busto e il bacino rimangano sempre fermi, quindi concentratevi solo sul movimento delle gambe. Eseguite 3 serie da 10 ripetizioni per ogni gamba.