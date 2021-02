Scopriamo gli esercizi per dimagrire le cosce da fare a casa, per essere in forma e snellire questa zona così critica. Le gambe sono forse il punto più dolente per le donne: zona soggetta più di altre a ritenzione idrica e cellulite. Per snellire le cosce in breve tempo sarà quindi necessario abbinare una dieta ipocalorica ad esercizi mirati. Da non dimenticare, oltre a specifici esercizi per le cosce, anche un po’ di attività aerobica: sempre consigliata un po’ di corsa o una camminata veloce, per almeno un’ora tre volte alla settimana. Ecco allora quali sono gli esercizi per dimagrire le gambe velocemente a casa, senza bisogno di iscriversi in palestra, ma con accorgimenti semplicissimi da mettere in pratica.

Esercizi per dimagrire le cosce a casa

Molte donne si chiedono: “come faccio a far dimagrire le cosce?”: la risposta è che innanzitutto serve molta costanza. Agli esercizi da fare a casa per dimagrire le cosce e i glutei, dovrete sempre aggiungere un po’ di attività aerobica. Un esempio? Camminate invece di usare i mezzi, vi basterà una mezz’ora ogni giorno a passo sostenuto.

Un altro esercizio utile per dimagrire cosce e sedere è la corsa intervallata da scatti, proprio come quelli che compiono gli atleti centometristi. Potete provarci sia con una camminata veloce in giardino o con la corsa leggera e vedrete che i muscoli saranno stimolati rendendo le vostre gambe muscolose e toniche.

Potete altrimenti appoggiarvi al muro e compiere degli slanci delle gambe, una alla volta, all’esterno. In questo caso la gamba andrà piegata e alzata verso l’alto, come nell’immagine più su. Ripetete due serie da venti slanci per gamba.

Molto efficaci per snellire le cosce sono gli allenamenti con lo step e la cyclette, se avete questi attrezzi a disposizione a casa. In ogni caso, per fare un po’ di attività fisica ogni giorno, il nostro consiglio è quello di evitare per un po’ l’automobile e, se possibile, muoversi maggiormente a piedi o, meglio ancora, in bicicletta.

Esercizi per dimagrire le cosce velocemente

Esistono degli esercizi per dimagrire le cosce in una settimana? Per riuscirci dovrete abbinare agli esercizi di tonificazione, almeno due volte alla settimana, una sessione di corsa o di salto della corda, straordinariamente efficace per snellire, scolpire e tonificare tutta la muscolatura delle gambe.

Se non amate allenamenti eccessivamente aerobici ma volete dimagrire le cosce velocemente, camminate il più possibile a passo svelto. Aiutatevi con un contapassi per superare ogni volta il vostro record personale. Tuttavia gli esercizi mirati per avere per snellire le cosce e rassodare sono semplici e possono essere eseguiti a casa.

Il ponte

Prima di tutto provate il ponte a terra o sollevamento del bacino.

Basta sdraiarsi sulla schiena con le braccia tese lungo il corpo, sollevare il bacino da terra, contrarre i glutei durante il sollevamento, stare in questa posizione per alcuni secondi, e inspirare, quindi ritornare alla posizione iniziale. Vanno eseguite 3 serie da 10 ripetizioni.

Squat e affondi

Tra gli esercizi per dimagrire le cosce e i glutei, elenchiamo sia gli squat che gli affondi.

Questi ultimi vanno eseguiti prendendo due manubri e mantenendo una gamba in avanti e l’altra indietro. Cambiate successivamente la gamba, e ripete l’esercizio. Sono sufficienti 3 serie da 15 ripetizioni.

Attenzione all’esecuzione di affondi e squat, dovete farli nel modo corretto senza sforzare la schiena. Divaricate le gambe leggermente oltre la larghezza del bacino, tenete sempre il petto ben aperto e sollevato e effettuate dei piegamenti come se doveste sedervi su una sedia dietro di voi senza mai superare con le ginocchia le punte dei piedi e ricordandovi sempre di portare tutto il peso sui talloni.

Tutti gli esercizi per le gambe possono essere eseguiti con i pesi alle caviglie, per aumentare la difficoltà e dimagrire più velocemente.

Esercizi per dimagrire l’interno coscia

Per tonificare l’interno coscia ecco un esercizio molto efficace che potrete realizzare tranquillamente a casa vostra: partite in posizione distesa, sul pavimento, e posizionatevi sul fianco destro; lasciate la gamba rilassata e sollevate quella sinistra. Mentre alzate la gamba espirate, mantenete la posizione per alcuni secondi e abbassatela di nuovo. Eseguite l’esercizio per 15 volte e cambiate fianco per tre 3 serie per gamba.

Un esercizio simile, può essere eseguito rimanendo in piedi: divaricate leggermente le gambe e procedete con alzate laterali verso l’esterno mantenendola distesa. Per rendere l’esercizio ancora più efficace usate un elastico da ginnastica tenendolo all’altezza delle caviglie per fare più resistenza alle alzate e tonificare di più. Ripetete l’esercizio per 3 serie da 15.

Volete dimagrire gambe e polpacci? Provateci appoggiando la schiena contro il muro con i piedi divaricati. Piegate le gambe in modo da formare angolo di novanta gradi tra il polpaccio e la coscia, mantenete la posizione per qualche secondo e ritornate a quella iniziale. Eseguite almeno 2 serie da 10 movimenti facendo passare un minuto tra una e l’altra.

Per tonificare le gambe concludete l’allenamento con la posizione yoga del cane con la testa in giù, utile per allungare i polpacci e snellire le gambe. Stendetevi sulla pancia con le mani sotto le spalle, sollevatevi dal pavimento con le mani, spostando il peso sui talloni mentre i fianchi si muovono verso l’alto. Mantenete la posizione per 30 secondi e quando sentite bruciore ai polpacci ritornate alla posizione iniziale. Ripetete 3 serie dell’esercizio.

Corsa o camminata per dimagrire le cosce

Accanto agli esercizi per far dimagrire le cosce, sarà fondamentale anche praticare un po’ di attività aerobica per perdere un po’ di peso, se necessario. Ricordate che, soprattutto nella bella stagione, avrete mille opportunità per praticare dell’attività fisica all’aperto.

Il consiglio, se non siete abituati, è quello di cominciare con una camminata a passo sostenuto, almeno un’oretta al giorno. Man mano che continuate nell’allenamento, la camminata diventerà una corsa: per le prima volte potrete intervallare la corsa con una camminata a passo spedito. Anche la bicicletta è un ottimo esercizio: approfittate dei week end e concedetevi delle gite in campagna in bicicletta. Un’ottima abitudine sarebbe anche quella di abbandonare la macchina e i mezzi pubblici per un po’ e di recarsi al lavoro a piedi o con la bici.

Dieta per dimagrire le cosce

Considerate che anche l’alimentazione, per dimagrire le cosce, è molto importante perché permette di raggiungere i risultati più in fretta. Ma quali cibi preferire? Sicuramente quelli ricchi di fibre e nutrienti come frutta e verdura fresche, cereali integrali, legumi, carni magre, pane e pasta integrali, evitando invece dolci, alcol, fritti, grassi cattivi, piatti eccessivamente elaborati e preparati con burro e panna. Meglio limitare per un po’ anche il consumo di formaggi.

Fatta eccezione per gli alimenti sconsigliati, la dieta dev’essere il più possibile equilibrata e accompagnata da consumo abbondante di acqua, tè e tisane detox e dimagranti.