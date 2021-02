Perdere peso e rimettersi in forma non è semplice, ma nemmeno impossibile. Prima di cominciare una dieta dimagrante è fondamentale sentire il parere di un medico il quale saprà suggerirvi uno schema alimentare preciso in base alle vostre esigenze, età, peso e tanti altri fattori. Il fai da te se eseguito in maniera scorretta potrebbe essere controproducente. Perdere dai 5 ai 10 kg in poco tempo non è una semplice passeggiata, ma è importante seguire i giusti consigli e, soprattutto, evitare il digiuno. Anche la dieta mediterranea può tornare utile per dimagrire, esistono tantissime ricette light da provare assolutamente. Per ottenere i risultati desiderati dovrete cambiare stile di vita e integrare nella vostra routine il fitness e un’alimentazione corretta. Anche per le over 50, quindi per le donne in menopausa, è possibile perdere peso. Scopriamo di più!

Dieta per dimagrire 5 kg

Per poter perdere 5 kg è fondamentale avere pazienza, quindi non sperate di perdere 5 kg in una settimana: dovete attendere almeno 1 o 2 mesi per arrivare al risultato desiderato. Per eliminare i chili di troppo in soli 30 giorni dovete innanzitutto ridurre le porzioni, evitare di mangiare fuori pasto e svolgere un’attività fisica costante. Clicca qui per scoprire nei dettagli uno schema alimentare da seguire e gli esercizi da fare.

Dieta mediterranea per perdere peso

Per poter perdere 5 kg in maniera veloce ed efficace potreste anche prendere in considerazione l’idea di seguire una dieta mediterranea. Un’alimentazione sana ed equilibrata prevede l’assunzione di carboidrati, proteine, grassi, fibre e vitamine, elementi essenziali della dieta mediterranea. Non vi resta che scoprire le ricette light più sfiziose da provare durante la settimana! Provate ad insaporire i vostri piatti light con delle spezie come la curcuma, una valida alleata della dieta: quest’ultima è nota per le sue proprietà brucia grassi e dona al cibo un sapore unico e delicato.

Dieta per dimagrire 10 kg

Perdere così tanti chili in poco tempo è alquanto impossibile, quindi vi suggeriamo di optare per una dieta dimagrante dalla durata di almeno 3 mesi. La dieta per perdere 10 kg è bilanciata, infatti ogni pasto prevede l’assunzione di carboidrati, anche se integrali, proteine e grassi. Lo schema alimentare non è tutto, è importante cambiare stile di vita e dedicarsi all’attività fisica e seguire alcuni consigli per riattivare il metabolismo. Ad esempio, potreste bere il succo di aloe vera per mantenervi in forma e optare per una sana merenda fatta in casa.

Come dimagrire velocemente gambe, pancia, fianchi e cosce

Se desiderate delle gambe snelle e una pancia piatta il primo passo da fare è allenarsi costantemente. Il workout è fondamentale per lavorare sulle zone del corpo da tonificare, quindi la dieta dimagrante non è l’unico step da seguire. Per dimagrire velocemente gambe, pancia, fianchi e cosce in poco tempo dovrete armarvi di tanta pazienza e forza di volontà: privilegiate alimenti leggeri e dietetici, rivalutate il vostro stile di vita e dedicatevi al fitness almeno 2 volte a settimana!

Dieta per dimagrire in menopausa

Con l’avanzare dell’età il metabolismo rallenta e perdere peso risulta essere sempre più complicato. Ma con i giusti consigli è possibile cominciare una dieta dimagrante da seguire in menopausa ed eliminare i chili di troppo. Anche se il fisico non è più quello di una volta, non dimenticatevi quanto sia importante evitare uno stile di vita sedentario: camminate almeno 30 minuti al giorno e privilegiate gli alimenti che riattivano il metabolismo!

Dieta vegana per dimagrire

Prima di cominciare una dieta vegana per dimagrire è importante conoscere alcuni accorgimenti, infatti realizzare uno schema dietetico sbagliato potrebbe portare a carenze alimentari. Privilegiate frutta e verdura durante il giorno, non esagerate con i carboidrati e praticate tanta attività fisica per aiutare l’organismo ad eliminare i chili di troppo in maniera sana ed equilibrata.

Dieta: cosa mangiare a colazione?

Definito il pasto più importante, la colazione deve essere ricca ed equilibrata per iniziare al meglio la giornata con le giuste forze. Addio a merendine confezionate e succhi di frutta ricchi di zuccheri, durante la dieta dovete assolutamente consumare una colazione bilanciata e light. Non solo dolce, durante la dieta potrete optare anche per una colazione salata composta da uova e avocado toast!