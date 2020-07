Come dimagrire le cosce? Dimagrire le gambe non è impossibile. Ci vogliono un po’ di sacrifici e gli esercizi giusti per dimagrire cosce e polpacci. Anche l’alimentazione può aiutare. Concentratevi sulle accortezze che vi elenchiamo qui su come dimagrire le gambe.

Come dimagrire le cosce

Per dimagrire le cosce velocemente vi proponiamo una serie di esercizi davvero molto semplici e che si possono facilmente eseguire anche a casa. Snellire non è difficile come sembra: seguendo una dieta equilibrata e facendo regolarmente esercizi mirati è possibile liberarsi del grasso in eccesso sulle cosce con facilità e in breve tempo.

Nessun miracolo, come sempre ci vuole costanza. Dimagrire le gambe in una settimana non è possibile e può provocare anche danni alla salute. Ma la costanza vi permetterà di fare dei progressi e mettervi sulla strada giusta per ottenere un dimagrimento che duri nel tempo. Vediamo cosa mangiare e quali esercizi fare per dimagrire cosce. Se poi siete curiosi di scoprire altri consigli per perdere peso in pochi giorni, leggete il nostro articolo su come dimagrire velocemente.

Dimagrire le gambe

Come dimagrire le gambe? Riuscire a eliminare i liquidi e il grasso che si è accumulato in particolare sulle cosce è il primo passo per vedersi più snelle. Più adipe abbiamo, più grosse appariranno le nostre gambe; la parola chiave è drenare, ma serve anche aumentare i muscoli riducendo la massa grassa per far apparire le gambe non solo più magre ma anche più toniche.

Per favorire il drenaggio e la depurazione è indispensabile assumere acqua e parecchi liquidi, combinando allo stesso tempo un’alimentazione mirata, ed esercizi specifici per rinforzare e tonificare la muscolatura della parte inferiore del corpo.

10 giorni sono un buon punto di partenza per vedere i primi risultati della propria azione di urto. Meglio non dimagrire troppo velocemente poiché con una perdita di peso rapida e immediata, rischiamo di riprendere i chili persi dopo poco tempo, vanificando così gli sforzi fatti. Per dimagrire le gambe in modo corretto, è necessario quindi avere costanza e pazienza.

Come snellire le gambe

Qualche consiglio per una dieta mirata che vi farà dimagrire le gambe velocemente. Ecco due regole fondamentali su come snellire le gambe: evitare il digiuno e bere almeno due litri di acqua al giorno, anche sotto forma di tisane e infusi. Bere molto è fondamentale per combattere la ritenzione idrica che è particolarmente visibile sulle cosce, e inoltre aiuta a eliminare scorie e tossine che si accumulano nel nostro organismo.

Il sale andrà limitato al minimo perché favorisce la ritenzione idrica e rinunciate per almeno 10 giorni a fritti, insaccati, dolci e alcolici.

Ecco che cosa sarebbe meglio mangiare durante la vostra dieta per dimagrire le gambe:

Colazione : un paio di fette di pane tostato (o fette biscottate), marmellata senza zucchero e una spremuta di arancia fatta al momento.

: un paio di fette di pane tostato (o fette biscottate), marmellata senza zucchero e una spremuta di arancia fatta al momento. Gli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio dovranno essere a base di frutta, che potete mangiare anche sotto forma di centrifuga o frullato. Utilizzate la frutta fresca, un cucchiaio di yogurt magro e, se ne avete a disposizione, qualche verdura fresca come sedano o carota. Per aromatizzare è perfetto lo zenzero, che ha anche proprietà dimagranti.

dovranno essere a base di frutta, che potete mangiare anche sotto forma di centrifuga o frullato. Utilizzate la frutta fresca, un cucchiaio di yogurt magro e, se ne avete a disposizione, qualche verdura fresca come sedano o carota. Per aromatizzare è perfetto lo zenzero, che ha anche proprietà dimagranti. Pranzo : inserire una piccola dose di carboidrati sotto forma di cereali come pasta, riso, farro, orzo o quinoa. Quantità consentita di massimo 60 grammi e condite con verdure crude o cotte. Per un’azione più incisiva potete, a giorni alterni, sostituire il pranzo con un centrifugato disintossicante e drenante con frutta e verdura fresca. L’effetto sgonfiante sarà assicurato.

: inserire una piccola dose di carboidrati sotto forma di cereali come pasta, riso, farro, orzo o quinoa. Quantità consentita di massimo 60 grammi e condite con verdure crude o cotte. Per un’azione più incisiva potete, a giorni alterni, sostituire il pranzo con un centrifugato disintossicante e drenante con frutta e verdura fresca. L’effetto sgonfiante sarà assicurato. Cena: preferite le proteine, quindi potete scegliere tra pesce e carne alla griglia da accompagnare con verdura, meglio cruda. Grazie alle proteine, i muscoli si sostituiscono al grasso e il miglioramento sulle cosce sarà evidente. Evitate pane e pasta a cena perché i farinacei tendono a essere immagazzinati se non vengono smaltiti subito, cosa difficile da fare la sera dopo cena.

Esercizi per dimagrire le cosce

L’esercizio fisico non deve mancare per ottenere i benefici che state cercando.

Ci sono alcune tipologie di sport più adatte per snellire le gambe. La corsa sottopone le gambe a un duro lavoro, ottima idea anche il nuoto, l’acquagym, la cyclette ad alta intensità o, se siete poco allenati, la camminata veloce.

Potreste anche abbinare a questi sport alcuni esercizi per dimagrire le cosce. Se ci riuscite eseguiteli tutti i giorni per ottenere risultati in breve tempo.

Per snellire le gambe a casa non servono necessariamente i macchinari della palestra. Basterà procurarsi un tappetino antiscivolo, delle scarpe da ginnastica e uno specchio per osservarsi ed, eventualmente, correggersi. Vediamo quindi i migliori esercizi che possono aiutare a snellire le gambe.

Affondi e squat per dimagrire gambe e cosce: tutorial

Cominciamo con gli affondi, classico esercizio che consente di rinforzare, tonificare e snellire la muscolatura delle cosce. Ecco come si fanno:

Posizionatevi in piedi, con le gambe divaricate, e fate un passo in avanti mantenendo la schiena dritta e le mani appoggiate sui fianchi;

il ginocchio della gamba davanti non deve superare la punta del piede e la coscia dovrebbe essere parallela al pavimento.

Eseguite 3 serie da 10 ripetizioni alternando le gambe.

Una variante dell’affondo è l’affondo incrociato. Molto semplicemente si tratta di replicare il movimento del classico affondo solo che la gamba che si piega all’indietro non lo farà in parallelo, ma incrociato formando una X con la gamba che è posta davanti.

Il secondo esercizio è un incubo per molti, ma poi ci si abitua velocemente. Si tratta degli squat, che sono indicati soprattutto per la parte posteriore delle cosce e per i glutei. Ecco come fare gli squat:

In piedi, con le gambe divaricate e le mani sui fianchi, abbassatevi piegando le ginocchia;

dovete mantenere gli addominali in contrazione e la schiena il più possibile dritta.

Tornate in posizione eretta fino ad arrivare in punta di piedi e poi ricominciate.

Eseguite almeno 3 serie da 20 ripetizioni.

Buon allenamento a tutti e ci rivediamo tra 10 giorni per guardare i risultati ottenuti per dimagrire cosce e gambe.