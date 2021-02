1 di 4

Foto unsplash | Conscious

Come dimagrire il sedere velocemente ed ottenere un lato B sodo e snello? Un’attività fisica costante è sicuramente fondamentale per poter rassodare il sedere ed eliminare i cuscinetti di grasso sotto i glutei. Esistono tantissimi esercizi da praticare almeno 2 o 3 volte a settimana per circa 30 minuti, anche se l’opzione migliore da prendere in considerazione sarebbe rivolgersi ad un personal trainer il quale saprà darvi lo giusto schema in base alle vostre esigenze. Se, però, non sapete a chi rivolgervi, potete provare ad eseguire alcuni esercizi che vi consigliamo di fare in casa.

Anche un’alimentazione sana ed equilibrata è fondamentale per perdere peso e rimettersi in forma, per tale motivo vi suggeriamo anche degli ottimi alleati per dimagrire il sedere e rassodare il vostro lato B. Scopriamo di più sugli esercizi da fare e la dieta da seguire!