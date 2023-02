Pianeti da colorare per bambini per conoscere il sistema solare

Lo spazio con i suoi pianeti affascina da sempre e il sistema solare in particolare attira la curiosità dei bambini. Per questo i disegni dei pianeti da colorare, sono perfetti per i bambini di tutte le età, sia per imparare giocando quali sono i pianeti ma anche per stimolare la creatività.

Marte, Mercurio, Venere, Giove, Nettuno, Plutone, Urano e Saturno sono i pianeti del nostro sistema solare, insieme alla Terra. Ognuno ha le sue caratteristiche che possono essere riprodotte attraverso i pennarelli o le matite, utilizzando anche quel pizzico di fantasia che non guasta mai. Tante le immagini del sistema solare da colorare in compagnia dei bambini per un pomeriggio divertente, in alternativa ai disegni di Carnevale che ad oggi tanto richiesti.

Disegni facili per bambini, diversi dai disegni di animali, o disegni di alberi o di forme geometriche, piuttosto che disegni di cartoni animati come Spiderman, Frozen, Spongebob o Peppa Pig. Si tratta di disegni adatti ai bambini piccoli che non hanno ancora la totale capacità di colorare entro delle linee definite, ma anche per i bambini più grandi con immagini di pianeti più complesse con tanti dettagli.

Come colorare il sistema solare

Disegni di pianeti da colorare per bambini – Foto Shutterstock

Disegni di pianeti da colorare per bambini – Foto Shutterstock

Il primo step è quello di stampare i disegni dei pianeti: si può optare per un supporto di carta oppure, se si preferisce che abbiano una certa consistenza, per fogli di cartoncino. Volendo, si può persino stampare i disegni dei pianeti su cartoncini colorati, da ritagliare così come sono, senza intervenire con alcun colore. Con i pianeti di cartoncino colorato si possono creare simpatiche decorazioni, per esempio ghirlande fai da te da appendere in cameretta. Basta forare la sommità di ogni pianeta e farci passare un filo sottile, annodando le due estremità. Ovviamente si può realizzare questa ghirlanda anche con pianeti stampati su carta normale, colorati manualmente.

Disegni di pianeti da colorare per bambini – Foto Shutterstock

Disegni di pianeti da colorare per bambini – Foto Shutterstock

Disegni di pianeti da colorare per bambini – Foto Shutterstock

Per quanto riguarda i colori e le tecniche decorative non si ha che l’imbarazzo della scelta. Non solo classici pastelli, colori ad olio, tempere, acrilici e via dicendo, ma perché si può sperimentare anche il collage, impreziosendo il pianeta con tanti ritagli dalle fantasie divertenti. È sufficiente ricavarli da qualche rivista e applicarli sul disegno con della colla.