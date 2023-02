Disegni geometrici per bambini da colorare: i più belli

I disegni geometrici per bambini da colorare sono molto accattivanti perché devono essere completati tenendo conto di tanti particolari e limiti. Anche se la geometria non è sempre una materia particolarmente amata dai bambini, è importantissima già dai primi anni di vita.

I disegni con figure geometriche sono un modo divertente per avvicinare i nostri bambini a questo mondo e di sviluppare la loro creatività. Non a caso infatti esistono moltissimi giocattoli per bimbi piccoli che prevedono l’utilizzo di forme geometriche da incastrare per sviluppare la logica e altre qualità.

Attraverso i disegni geometrici semplici/facili, la fantasia dà il meglio di sé e si possono aiutare anche i più piccoli a riconoscere le varie figure, magari iniziando dai disegni facili per arrivare a quelli più complessi e stimolare il bambino a 360 gradi.

Sono uno stimolo diverso rispetto ai disegni di Frozen, Spiderman o Spongebob, che stimolano la creatività in maniera differente. Come anche i disegni di animali, o disegni di alberi, o i disegni di Carnevale.

I disegni geometrici preferiti dai bambini

Disegni geometrici per bambini da colorare – Foto Shutterstock

Quadrati, rettangoli, cerchi e pupazzi composti da figure geometriche assemblate fra loro, mandala curiosi: i disegni geometrici da colorare stimolano la creatività e la logica. Inoltre, visto che richiedono un po’ più di attenzione e concentrazione si rivelano utili anche a questo scopo.

Ad oggi i bambini infatti tendono a distrarsi facilmente, complici una serie di stimoli come la televisione, i tablet, la radio, i cellulari. Per questo è importante dedicarsi ad attività singole, in modo che l’attenzione sia totalmente focalizzata su quello che si sta facendo.

È per questo che i disegni geometrici diventano utili, in quanto richiedono pazienza e precisione. Inoltre, nel caso dei mandala da colorare, possono anche rivelarsi terapeutici in quanto, attraverso l’interpretazione del loro significato, è possibile persino dedurre alcune delle caratteristiche del bambino, paure o punti di forza.

Come colorare i disegni geometrici

In base alla tipologia di disegno si può scegliere come colorare: quelli più dettagliati richiedono l’utilizzo di pastelli o pennarelli a punta sottile mentre le figure geometriche più semplici come ad esempio i disegni di animali possono essere personalizzate con qualunque colore.

Acrilici, tempere, acquerelli, pastelli ad olio, a seconda delle preferenze. In alcuni casi si potrebbe persino osare la tecnica del collage, incollando sulle figure pezzetti di carta a formare una specie di patchwork. Un lavoretto che richiede più attenzione ma che sicuramente risulta molto originale. Inoltre, si può ricorrere anche all’utilizzo di glitter e brillantini, che renderanno il disegno più allegro.