Disegni di Frozen da colorare: ecco tutte le immagini più belle dei protagonisti del Regno di Ghiaccio, pronte ad essere usate insieme alle vostre bambine. Scegli i disegni di Frozen da colorare e stampali tutti per un pomeriggio in allegria.

Continua a leggere

Continua a leggere

Disegni di Frozen, via libera alla fantasia

Le bambine impazziranno per i disegni da colorare di Frozen da colorare poiché amano la storia di queste due sorelle legatissime ideate dalla Disney. Anna, Elsa da colorare e gli altri protagonisti dell’ormai celebre cartone animato si tramutano in bellissime immagini in bianco e nero a cui dare vita con un allegro kit di colori. Le bambine potranno sbizzarrirsi con i disegni di Frozen da colorare, scegliendo le tonalità più insolite e usando pastelli, pennarelli, colori a tempera o gessetti. Un bel disegno da colorare Frozen ha sicuramente come soggetti Anna ed Elsa! Chi più ne ha, più ne metta.

Continua a leggere

E per i maschietti? C’è Spiderman da colorare!

Elsa e Anna, i disegni da colorare Frozen

Frozen, il regno del ghiaccio è un film d’animazione uscito nelle sale cinematografiche di mezzo mondo nel 2013. Un capolavoro di colori e scenografie animate targato Disney, il 53esimo classico della casa di produzione statunitense ispirato a La regina delle nevi, la fiaba di Hans Christian Andersen, che si è aggiudicato ben due premi Oscar. La principessa Elsa, che poi diventerà regina salendo sul trono, ha uno speciale potere magico: può creare e manipolare il ghiaccio. La sua sorellina si chiama Anna ed è più dolce e schiva, ma anche romantica e sognatrice. Intorno a loro si raccolgono una serie di altri personaggi. Da quelli che sembrano buoni ma non lo sono, come il principe Hans, a quelli più divertenti e originali, come il simpaticissimo Olaf, un bizzarro pupazzo di neve parlante che regala a tutto il racconto una nota di spassoso umorismo, o Sven, la renna del venditore di ghiaccio Kristoff.

Continua a leggere

Continua a leggere

Leggi anche: disegni di Peppa Pig da colorare

Disegni Frozen per tutte le età

Da quando il film è uscito nelle sale, milioni di bambine in tutto il mondo si sono identificate nella storia di queste due sorelle, Elsa e Anna, unite da una profonda amicizia e da un difficile destino. Abbiamo perso il conto dei giochi di Frozen che ogni anno vengono venduti in tutto il mondo, soprattutto a Natale, e anche ad ogni compleanno che si rispetti. Ecco perché le immagini di Frozen non possono che essere un’ottima idea da stampare e colorare. Le bambine più grandi, ma anche quelle più piccole, possono tranquillamente cimentarsi nel colorare i disegni di Frozen. Per le bimbe al di sotto dei tre anni o poco di più meglio stampare disegni facili con un unico soggetto come ad esempio Olaf; per tutte le altre invece anche immagine più articolate come ad esempio disegni con i vari protagonisti con l’immancabile del castello. Dopotutto, senza castello che fiaba sarebbe?