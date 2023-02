Peppa Pig da colorare: tantissimi disegni da stampare

I disegni da colorare di Peppa Pig sono un regalo bellissimo per i bambini che impazziscono per la maialina più simpatica della televisione e anche per la sua famiglia. Si tratta infatti di un personaggio cult diventato famosissimo tra i piccolissimi che la adorano.

Tante le immagini da scaricare e stampare che hanno ovviamente come protagonista Peppa Pig ma non solo: da Mamma Pig e Papà Pig, al piccolo George, il fratellino che impazzisce per i dinosauri e tutti gli altri personaggi, le foto raccontano le varie storie di Peppa e dei suoi famigliari e amici.

Peppa Pig è uno dei cartoni animati più amati dai bambini e i suoi disegni sono tanto apprezzati, come i quelli di Frozen e di Spiderman. Tanti disegni facili per bambini che riescono attraverso matite e pennarelli a far emergere la loro creatività, come colorare i disegni di alberi o di animali, ma anche disegni di Carnevale o di forme geometriche, o apprendere attraverso i disegni dei pianeti. Insomma, il disegno e i colori stimolano e divertono tutti, grandi e piccoli.

La famiglia e i personaggi di Peppa Pig

Peppa Pig da colorare: i disegni più belli – Foto Shutterstock

La simpatica maialina Peppa Pig è circondata dalla famiglia composta da mamma, papà e dal fratellino George. Peppa Pig frequenta la scuola materna, ed è una maialina curiosa e vivace, più piccolo il suo fratellino George, che adora il suo dinosauro giocattolo.

A completare la famiglia c’è papà Pig che è sempre affamato e anche un po’ distratto e Mamma Pig che lavora a casa e ama cucinare biscotti e torte di cioccolato. Non mancano nonni e zii: la nonna possiede tre gallinelle, Sara, Giuditta e Vanessa e il nonno ama coltivare il suo orto ricco di verdure.

Non mancano gli amichetti di Peppa: Suzy Pecora, la sua migliore amica, Pedro Pony, Emily Elefante, Rebecca Coniglio, Danny Cane, e tanti altri.

Le avventure di Peppa Pig

Bellissimi e ricchi di ironia i disegni da colorare di Peppa Pig, che attraverso le immagini raccontano le varie storie che hanno conquistato tutti i bambini. Basterà scaricare le foto sul computer e poi stamparle in bianco e nero.

I piccoli colorare con tutta la loro fantasia, usando i pennarelli e le matite per realizzare dei piccoli lavoretti da regalare a mamma e papà.

Le storie di Peppa e degli altri protagonisti

Per i più piccoli è meglio scegliere un solo personaggio alla volta che gli permetterà di concentrarsi sul colorare nei bordi, come ad esempio uno che rappresenta Mamma Pig che legge oppure la Signorina Coniglio nei panni di un pompiere.

Per i bambini più grandi, invece, si può optare tra i disegni di Peppa Pig più complessi, in cui i personaggi vengono rappresentati in alcune scene di vita quotidiana.