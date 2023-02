Disegni di animali: i più teneri da stampare e colorare

I disegni di animali da colorare e stampare rappresentano un’alternativa creativa e divertente per trascorrere un pomeriggio insieme e dare libero sfogo alla loro fantasia. I piccoli, oltre ai personaggi dei cartoni animati come Spiderman, Frozen o Peppa Pig, adorano gli animali di qualunque tipo: cagnolini, gatti, leoncini, uccellini e che più ne ha più ne metta.

Tanti i disegni di animali tra cui i bambini potranno scegliere in libertà, ci sono quelli da copiare, da disegnare, sagome da ritagliare, disegni facili per bambini, simpatici o stilizzati, e si può scegliere quale tecnica utilizzare per colorare questi animaletti, i più piccoli possono colorare con i pastelli mentre i più grandi dipingere con gli acquerelli.

Disegni di animali facili da colorare

Disegni di animali da colorare – Foto Shutterstock

Disegni di animali da colorare – Foto Shutterstock

Tra i disegni di animali più amati dai bambini c’è l’imbarazzo della scelta. Gli animali più facili da colorare sono quelli che hanno un soggetto unico. Possono essere gattini, cagnolini, orsetti, papere, mucche o topolini.

I piccoli potranno anche creare dei personaggi fantastici con cui giocare: basterà stampare una fotocopia delle immagini degli animali sul cartoncino e colorarle a piacimento. Si possono trovare immagini con accanto la copia già colorata per aiutare i piccoli, altrimenti non è necessario seguire uno schema di colori, è importante anche lasciare libero sfogo alla cratività.

Animali della fattoria

Disegni di animali da colorare – Foto Shutterstock

Disegni di animali da colorare – Foto Shutterstock

Tra i disegni di animali da colorare ci sono quelli della fattoria che sono facilmente riconoscibili dai bambini. Per stimolare la fantasia si possono scegliere delle immagini con più animali, dalla mucca al cavallo, che rappresentano un insieme di animali da colorare con pennarelli o matite di tutte le tonalità. Non importa se i piccolissimi non riusciranno ad essere molto precisi, quello che conta è che si divertano e che passino un pomeriggio all’insegna dell’allegria.

Animali di fantasia

Disegni di animali da colorare – Foto Shutterstock

Disegni di animali da colorare – Foto Shutterstock

Molto apprezzati sono i disegni che rappresentano unicorni e animali simili di fantasia. In questo modo i bambini possono usare la fantasia creando il loro disegno in base ai loro gusti e alla loro creatività. Si può sempre optare per dei disegni che diano delle linee guida, in modo che il bambini riesca a concentrarsi sulla tecnica e sui bordi.

Animali della giungla

Disegni di animali da colorare – Foto Shutterstock

Disegni di animali da colorare – Foto Shutterstock

Leone, ghepardo, giraffa, elefante, sono tutti animali che incuriosiscono i bambini. Scegliere di colorare animali della giungla è un ottimo modo per stimolare la loro creatività e farli divertire.

Disegni di animali da colorare – Foto Shutterstock

Si può anche optare per disegni più elaborati, per i bambini più grandi, dove la scelta delle tonalità da usare richiede più impegno.