Tra le attività che più coinvolgono i bambini c’è quella di colorare. Un divertimento che coinvolge grandi e piccoli. Sono tanti i disegni facili che si possono trovare. Si tratta di un’attività perfetta per i pomeriggi da trascorrere in casa a cui ci si può dedicare tutti insieme appassionatamente.

Basta una stampante e disegni semplici e carini da scaricare, e il gioco è fatto. Si può scegliere tra una serie infinita di disegni: si può optare per i disegni di cartoni animati come Spiderman, Frozen, Spongebob o Peppa Pig. Oppure si può scegliere disegni più generici di alberi, di animali, di forme geometriche, o di pianeti. In questo periodo, in piena atmosfera carnevalesca, sono perfetti i disegni di Carnevale. Insomma la scelta è davvero vasta.

Perché disegnare e colorare fa bene ai bambini

Colorare non è solo un divertente passatempo ma comporta una serie di importanti benefici per i più piccoli. Innanzitutto stimola la loro creatività perché con i colori è possibile inventarsi di tutto e sperimentare combinazioni inusuali. Lasciateli liberi di farlo anche quando gli abbinamenti cromatici dei disegnini vi sembrano poco riusciti!

Senza contare che ricopiare, disegnare e colorare aiuta la concentrazione perché stimola i bambini a focalizzare l’attenzione sull’attività che stanno svolgendo. Capacità che, soprattutto da grandi, può tornare utile per gestire e ridurre l’ansia e lo stress.

Ma il colore aiuta anche a esprimere la propria interiorità senza bisogno di usare le parole: pitturare a mano un’immagine è una forma di espressione vera e propria per il bambino o la bambina. E questo può essere utile se il vostro bimbo fatica a descrivere certe emozioni e a verbalizzarle.

Disegni da stampare e colorare: quali scegliere

Tantissimi i disegni da colorare, scaricare e stampare. Non sono immagini colorate ma disegni in bianco e nero che possono essere dipinti con qualunque tipo di colore adatto al supporto cartaceo. È importante che i bambini riescano ad esprimere la propria creatività attraverso l’uso e la scelta dei colori.

Disegni da stampare per bambini piccoli: come colorarli

Per quanto riguarda i materiali c’è davvero l’imbarazzo della scelta ma visto che questi disegni sono particolarmente semplici, e quindi adatti soprattutto ai bambini piccoli, meglio privilegiare pastelli, pennarelli lavabili e in generale colori atossici adatti alla loro età.

Come colorare i disegni? Nei bordi o fuori dai bordi? Diciamo che colorare entro i bordi è considerato un buon esercizio di coordinamento manuale, utile anche per l’apprendimento successivo della scrittura. Tuttavia, dato che si tratta di un momento di svago in famiglia, meglio assecondare un po’ i desideri dei bimbi, ricordandosi che non c’è nulla di sbagliato nel colorare fuori dai bordi, ma farlo può tornare utile. E soprattutto può divertire, la cosa decisamente più importante.