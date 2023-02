Disegni di Spongebob da stampare e colorare: le immagini per bambini più belle

I disegni di Spongebob da stampare e colorare sono perfetti per i bambini che amano questo personaggio dei cartoni animati. Le immagini della spugna più amata sono pronte da stampare e da far colorare ai più piccoli, per intrattenerli e farli divertire.

Dai disegni facili per bambini che ritraggono Spongebob sorridente e allegro, fino ai suoi ritratti più complessi e ricchi di dettagli, che lo vedono protagonista di scenette esilaranti con i suoi amici, mentre cucina o gioca a calcio, mentre va a caccia di meduse, uno dei suoi hobby preferiti o mentre fa le bolle di sapone. Insomma, c’è davvero solo l’imbarazzo della scelta tra le immagini della simpatica spugna di mare.

Scaricare stampe di immagini di disegni per bambini è una soluzione perfetta per far passare ai più piccoli dei pomeriggi allegri e creativi, che si tratti di Fronzen, Spiderman o Peppa Pig. I disegni di Spongebob sono adatti sia per bambini più piccoli ma anche per bambini più grandi: si possono organizzare dei laboratori creativi per i bambini che potranno personalizzare i disegni dei cartoni animati in modo originale con pezzetti di carta da incollare, fogli lucidi, stickers colorati.

Chi è Spongebob: la spugna amata dai bambini

Disegni di Spongebob da stampare e colorare – Foto Shutterstock

Spongebob è il protagonista dell’omonimo cartone animato statunitense ideato e firmato da un biologo marino e che va in onda, prima Oltreoceano e poi anche in Italia, dal 1999. Una divertente sequenza di imprevisti e scenette tutte da ridere ambientata a Bikini Bottom, una cittadina sul fondo dell’Oceano Pacifico, dove gli abitanti sembrano vivere proprio come sulla terraferma. Abitanti che sono davvero particolari, come Spongebob, ma anche tutti i suoi allegri amici, Squiddi, Patrick e il suo capo, Mr Krabs, o il suo acerrimo rivale in affari, Plankton.

Spongebob, il cui nome completo è Spongebob Squaredpants, cioè Bob, è la spugna con i pantaloni quadrati che lavora nel fast food sottomarino Krusty Krab, dove cucina i deliziosi panini Krabby Patty, per poi dilettarsi nel tempo libero con i suoi hobbies preferiti, cioè la caccia alle meduse, il karate e le bolle di sapone.