Alberi da colorare e stampare: le immagini più belle

Colorare è un ottimo passatempo per trascorrere qualche ora divertente insieme ai piccoli. È un modo propositivo e originale per aiutarli a sviluppare la loro fantasia e creatività.

Tra le tante idee di disegni facili per bambini, ci sono personaggi dei cartoni animati come Frozen, Spiderman o Spongebob, oppure disegni più generici come disegni di animali o disegni di alberi da colorare: immagini pronte per essere stampate e personalizzate in base al piacere dei bambini. Si può usare qualunque tipo di colore, dai pennarelli, ai pastelli, alle tempere, gli acrilici o gli acquerelli.

Con le immagini di alberi da colorare non c’è limite alla fantasia e per chi volesse osare con qualche tecnica più particolare si può anche optare per delle immagini più particolari e molto simpatiche di alberi.

Tante le immagini di alberi, piante e arbusti da colorare insieme ai bambini, alcuni sono più adatti ai bambini più piccoli, altri sono più per bambini grandi che possono usare più colori e diverse tecniche.

Alberi facili da colorare per bimbi piccoli

Alberi da colorare e stampare – Foto Shutterstock

Ai più piccoli, anche al di sotto dei tre anni, è preferibile proporre un albero da colorare che abbia i margini definiti e un solo soggetto, in modo da sviluppare la sua capacità di colorare unita alla sua capacità di trovare i giusti colori.

Alberi da colorare e stampare – Foto Shutterstock

Alberi da colorare e stampare – Foto Shutterstock

Infatti, tra le immagini di alberi da colorare proposte per i più piccoli ci sono disegni con l’immagine analoga già colorata, in modo che il bambino riesca a trovare spunti per imparare a colorare.

Immagini di alberi da colorare super simpatiche

Alberi da colorare e stampare – Foto Shutterstock

Alberi da colorare e stampare – Foto Shutterstock

Per i bambini più grandi, che possono ricorrere ad acquerelli, tempere e acrilici, si possono proporre degli alberi da colorare più elaborati e simpatici, dove si possono usare più colori e tanta fantasia. Si può scegliere di realizzare un albero alternativo e pieno di tonalità.

Inoltre, invece di colorare gli alberi si può proporre ai bambini di personalizzare i disegni con diverse tecniche, tra cui quella del collage. Basterà procurarsi della carta, tagliuzzarla in tanti pezzi da incollare sul disegno. I bambini potranno rivestire completamente l’immagine utilizzando pezzetti diversi che facciano risaltare l’albero rispetto al paesaggio circostante, oppure dare libero sfogo alla loro creatività. Ad esempio, è possibile concludere il piccolo capolavoro con una manciata di glitter e brillantini, che renderanno il disegno davvero speciale.

Non è necessario dipingere alberi verosimili, anzi, è altamente raccomandato sbizzarrire la fantasia e l’arcobaleno cromatico.

Alberi autunnali da colorare

Alberi da colorare e stampare – Foto Shutterstock

Tra i paesaggi che si adattano maggiormente all’utilizzo della fantasia, ci sono gli alberi autunnali. Fiori, prato, farfalle e tutto ciò che circonda un albero.

Alberi da colorare e stampare – Foto Shutterstock

Interessante per sviluppare la creatività e la conoscenza anche immagini di alberi che cambiano durante le quattro stagioni.

Le soluzioni creative sono davvero innumerevoli, non resta che scegliere i disegni degli alberi da stampare e colorare ciò che più piace e lasciare i piccoli liberi di esprimersi.