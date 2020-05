Dai bikini ai costumi interi, i costumi Calzedonia per l’estate 2020 si caratterizzano per le loro stampe colorate e per i dettagli glamour che non vi faranno passare inosservate in spiaggia o a bordo piscina. Il catalogo Calzedonia è pieno di modelli grintosi e raffinati al tempo stesso, che si distinguono per tagli originali, dettagli cut – out e colorate fantasie floreali e geometriche in stile etnico – chic oppure navy. Non mancano però costumi da donna più sobri in tinta unita: bianco, nero, rosso hawaiano, verde palma o in un inedito rosa gold. Anche i modelli proposti conquisteranno proprio tutte: bikini imbottiti, classici triangoli, costumi interi con tagli modernissimi e costumi a fascia valorizzeranno ogni fisico. Vediamo quindi tutti i costumi Calzedonia 2020!

Calzedonia catalogo 2020: i bikini

I bikini Calzedonia sono adatti a tutti i gusti e a tutte le esigenze: ci sono infatti i bikini push up, i classici triangoli e i raffinati bikini a vita alta. I costumi da bagno Calzedonia in versione push up offrono tutto il sostegno di cui avete bisogno senza rinunciare all’eleganza: tra le novità troviamo infatti costumi con nodo decorativo centrale e coppe imbottite oppure modelli con ferretto e drappeggio sulle coppe per valorizzare il décolléte, luminosi bikini con paillettes e modelli con fascia monospalla. Non manca nemmeno un audace top con fasce incrociate sotto al seno che si può abbinare ad uno slip brasiliano con laccetti regolabili.

I costumi Calzedonia a vita alta piaceranno senza dubbio alle amanti dello stile anni Cinquanta, che potranno scegliere tra slip a vita alta modellanti, modelli a vita alta con anelli laterali e persino con una fascia da poter abbassare al bisogno per un’abbronzatura più uniforme o per trasformarlo in un comodo mini pareo.

E non possiamo certo dimenticare l’intramontabile triangolo, che Calzedonia per l’estate 2020 propone in una miriade di versioni. Non fatevi sfuggire, ad esempio, quella a imbottitura graduata senza ferretto, in stampa paisley per dare un tocco vintage al proprio look da spiaggia oppure con una cascata di strass per un party a bordo piscina. I modelli tra cui scegliere sono tanti e faranno contente davvero tutte: chi cerca un bikini romantico in rosa antico con dettagli cut out, le sportive che prediligono la comodità delle coppe estraibili e chi cerca un bikini top super imbottito.

Costumi interi Calzedonia 2020

Dopo un lungo periodo in cui erano stati un po’ accantonati, i costumi interi tornano alla ribalta. Calzedonia ne propone diversi modelli: ci sono costumi interi dal taglio più classico con un’ampia scollatura sulla schiena oppure quelli con una audace scollatura a V e imbottitura graduata, costumi interi a balconcino con fiocchi decorativi e modelli con comode coppe estraibili. E cosa ne dite di un intrigante costume con anelli in metallo lungo i fianchi oppure che chiudono la profonda scollatura?

Calzedonia costumi a fascia

Calzedonia non dimentica chi ha un debole per i costumi a fascia, sbarazzini ma super femminili. Tra le novità del catalogo Calzedonia troviamo ad esempio semplicissimi bikini a fascia con chiusura a fiocco sul retro, leggermente imbottiti e completati da spalline rimovibili che permettono un’abbronzatura senza segni chiari. Sono disponibili in tinta unita, arricchiti da scintillanti paillettes oppure in fantasia etnico – chic. Chi vuole scintillare sotto al sole può scegliere anche i costumi Calzedonia a fascia in tessuto glitterato con volants mentre le più sbarazzine possono scegliere un modello senza ferretto in tessuto goffrato che dà un effetto tridimensionale e valorizza il seno.

Insomma, non avete che l’imbarazzo della scelta!