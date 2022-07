Come vestirsi per un concerto: idee e consigli per un look perfetto

Come vestirsi per un concerto? Scegliere l’outfit per andare a un concerto non è sempre facile, perché dipende molto anche dal genere di musica o dalla tipologia di serata alla quale andremo. Un look da festival, ad esempio, sarà diverso da quello da sfoggiare a un concerto con posti numerati. Per non parlare delle differenze sostanziali che possono esserci tra il perfetto look da concerto rock e quello da concerto pop! Ecco allora 3 idee su come vestirsi a un concerto proprio in base al tipo di performance musicale.

Come vestirsi per andare a un festival musicale

Se vi state chiedendo come vestirvi per andare a un festival, vi basta prendere ispirazione dallo stile boho chic, uno dei prediletti al festival musicale più famoso del mondo: il Coachella. Per andare a un concerto all’aperto di questo tipo, la moda anni ’70 è la nostra miglior alleata: si può puntare su shorts di jeans, da abbinare a crop top corti e a gilet con frange. In alternativa puntiamo sulle gonne lunghe in stile etno chic, da abbinare a sandali bassi per star comode e divertirci senza restrizioni e senza rinunciare alla moda. E se il concerto è in spiaggia? Valgono le stesse regole, ma le più bold possono osare anche look con costumi da bagno.

Come vestirsi per un concerto pop

Come vestirsi per un concerto pop? La risposta più adatta è una: cavalchiamo l’onda dell’estetica anni ’90 e ’00, proprio come piace fare alle celebrity e ai giovanissimi della generazione Z. Per andare a un concerto pop, dunque, si può prendere ispirazione anche dalle tendenze moda più cool dell’estate: dagli abiti crochet ai vestiti cut out; dalle minigonne in stile Miu Miu ai mini dress con lacci da avvolgere attorno al busto o al collo!

Come vestirsi per un concerto rock

Come vestirsi per un concerto rock? La pelle nera diventa la vostra migliore alleata. Potrete indossare pantaloni o shorts di pelle a seconda della stagione, da abbinare a t-shirt scure con stampe grintose, magari che riportino il nome dell’artista o del gruppo che tiene il concerto. Non devono mancare in questi casi i chiodi di pelle nera, un classico per gli outfit da concerto rock, come ci insegnano anche le rock star. Per quanto riguarda le calzature stivaletti e stivali bassi in inverno e sneakers sporty chic in estate, per un tocco più giovanile.

Alle amanti dei look più stravaganti consigliamo un outfit da punk più grintoso, ma sempre fashion, magari arricchito con calze a rete e pettinature dai colori inaspettati.