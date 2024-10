L’abito è fatto interamente di unghie ed è firmato Schiaparelli

La casa di haute couture, Schiaparelli, si fa notare sempre di più per i suoi prodotti di lusso proposti in maniera originale e decisamente creativa. Il nome della maison non è passato inosservato durante la premiere di Anora, il film drammatico diretto da Sean Baker con protagonista Mikey Madison.

L’attrice statunitense, classe 1995, ha sfoggiato in occasione della presentazione del film un vestito che lo scorso anno ha attirato l’attenzione di tantissime persone per la sua originalità: l’abito fatto di unghie.

Un elegante midi dress a tubino realizzato da Schiaparelli che abbiamo avuto modo di vedere per la prima volta indossato da Kendall Jenner, la supermodella statunitense, durante la sfilata della Fashion Week parigina dell’anno scorso.

L’abito fatto di unghie di Schiaparelli è sorprendente

Molti degli abiti proposti sulle passerelle vengono poi indossati da celebrità in occasioni importanti, ed è proprio quello che è successo con il vestito a tubino indossato da Kendall Jenner durante la presentazione della nuova collezione.

La supermodella ha chiuso la sfilata sfoggiato un abito laccato di rosso e un’acconciatura in stile anni Sessanta che ha messo in risalto la nuance e la classe del vestito.

Un abito fatto interamente a mano: per realizzarlo, secondo le informazioni rilasciate durante il periodo della settimana della moda francese, ci son volute ben 550 ore di lavoro, in quanto l’obiettivo era quello di applicare sul midi dress ben 3650 unghie finte.

L’abito fatto di unghie è stato visto nuovamente di recente a New York, indossato da Mikey Madison in occasione della premiere del film a cui ha preso parte insieme a Mark Eidelstein, Anora. L’attrice ha raggiunto la fama grazie serie tv Better Things e al film Once upon a time in Hollywood di Quentin Tarantino.

L’incredibile e incantevole midi dress è stato realizzato da Daniel Roseberry e proposto nella collezione primavera estate 2024, motivo per cui è stato presentato lo scorso anno nel periodo autunnale.

La forma delle unghie è quella a mandorla, sempre più richiesta nelle nail art di tendenza, e sono state cucine a mano su un tessuto aderente. Tutto studiato nei minimi dettagli per far sì che il risultato finale potesse regalare un effetto ottico mai visto prima.

Un lavoro artigianale che ha saputo incantare tantissime persone, e l’attrice Mikey Madison ha saputo decisamente sfoggiarlo con classe ed eleganza abbinandolo ad un paio di décolleté nere e un’acconciatura semplice con messa in piega liscia.