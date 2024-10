Le creme contorno occhi in offerta su Notino: le migliori antirughe

Su Notino, ci sono diverse creme contorno occhi in offerta tra cui alcune delle migliori antirughe. Ecco come prenderci cura della pelle.

La cura della pelle è un aspetto importante della routine di bellezza di cui fa parte, ovviamente, la crema occhi. La zona del contorno occhi è particolarmente delicata, perché soggetta a segni di disidratazione, stanchezza e invecchiamento. Un’ottima crema contorno occhi, quindi, può fare la differenza, donando freschezza e luminosità al nostro sguardo.

Notino propone diversi prodotti di qualità a prezzi davvero vantaggiosi. A seconda delle proprie esigenze, è possibile sceglierne alcuni piuttosto che altri. Scopriamo insieme quali sono le creme contorno occhi in offerta su Notino.

La migliore crema contorno occhi antirughe: crema lenitiva per il contorno occhi

Una delle migliori creme contorno occhi antirughe è la crema lenitiva per il contorno occhi Avène. Perfetta per chi ha la pelle sensibile, lenisce la pelle riducendo gonfiore e occhiaie e non irritando gli occhi. Riuscendo a garantire l’idratazione necessaria, dona alle palpebre un’incredibile sensazione di leggerezza.

Nutre, inoltre, la parte sensibile attorno agli occhi. Composta da acqua termale e sostanze idratanti, si può massaggiare al mattino o alla sera nella parte di pelle sulle palpebre o nel contorno occhi.

Antirughe contorno occhi: trattamento occhi contro i segni di invecchiamento

Tra gli antirughe contorno occhi disponibili, c’è il trattamento occhi contro i segni di invecchiamento Vichy Liftactiv Collagen Specialist che contribuisce all’eliminazione dei segni dell’invecchiamento, rivitalizzando gli occhi. È un prodotto studiato per cercare di contrastare i segni dell’invecchiamento, occhiaie e le classiche zampe di gallina.

La formula stimola la produzione di collagene, contribuendo a far apparire la pelle più giovane ed elastica. Questa crema rende il contorno occhi levigato e più morbido, oltre che idratato. Dagli effetti antiossidanti, riesce a illuminare la pelle, contrastare le rughe e può essere applicata lungo il contorno occhi, massaggiando la pelle.

Crema occhi contro gonfiori e occhiaie CeraVe

La crema occhi contro gonfiori e occhiaie CeraVe, infine, contrasta egregiamente i segni della stanchezza attorno agli occhi, oltre che occhiaie e gonfiori. Grazie alla sua composizione e alla texture particolarmente leggera, riesce a idratare la pelle delicata e favorire il rafforzamento della barriera cutanea.

Come usarla? Basta tamponare delicatamente un po’ di crema sul contorno occhi, una volta al giorno e fare assorbire. Ricordate che, per una buona beauty routine, è consigliabile dormire bene e abbastanza, bere almeno due litri di acqua al giorno e mangiare in modo sano.