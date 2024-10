Cambio di look per Damiano David: gli outfit di ieri e di oggi

Negli ultimi tempi, si chiacchiera molto sul futuro dei Måneskin e questo perché il frontman della band rock, Damiano David, sta dando spazio alla sua carriera solista, prima con il singolo Silverlines e ora con Born with a Broken Heart. Più volte, però, l’artista ha specificato che si tratta di una semplice pausa dal gruppo, un momento solo per lui per portare avanti il suo progetto solista per poi poter tornare a lavorare con il gruppo.

Questo periodo ha visto anche un cambiamento di look. Sono anni che Damiano sfoggiava uno stile da vero rocker, ma adesso la svolta. Scopriamo di più sul cambio di look di Damiano David e i suoi outfit di ieri e di oggi.

Damiano David e il suo nuovo look

Da quando si sta occupando della sua carriera solista ed è sentimentalmente impegnato con l’attrice e cantante Dove Cameron, Damiano David ha deciso di sfoggiare un nuovo look abbandonando lo stile da rocker per uno un po’ più da business man, da uomo anni Cinquanta. Niente più top trasparenti, tatuaggi e pantaloni di pelle, ma outfit più sobri ed eleganti che riguardano la raffinatezza di tempi andati.

Via libera, quindi, a completi scuri con giacca e pantaloni, camicia bianca, cravatte e niente orecchini o tatuaggi in bella vista. Un look formale, che include anche una chioma più lunga con gel, baffi anni Settanta e l’addio a barba e capelli rasati. Il cambio di look è stato accolto positivamente dalle fan del cantante, che hanno approvato. David dimostra – ancora una volta – di essere un’icona di stile capace di adattarsi a diverse tendenze.

L’outfit di ieri di Damiano David

Negli anni, gli outfit di Damiano David sono stati davvero troppi per poterli elencare tutti. A colpire maggiormente sono stati quelli più audaci, sensuali e genderless. Spesso vestito in pelle con un look provocatorio, Damiano ha sempre fatto parlare per il suo modo di sfidare le regole di stile tradizionali.

Dal nude look alle borchie passando per paillettes, tacchi a spillo, reggicalze e capi in latex, ha stupito sui palchi italiani e stranieri, facendo parlare di sé proprio per lo stile provocante. Ciò che è certo è che, al momento, l’artista sembra avere sposato l’idea di outfit più classici. Vedremo cosa gli riserverà il futuro!