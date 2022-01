Il regalo di Damiano David ai fan per il suo compleanno...

Compleanno con sorpresa (ai fan) per Damiano David: il frontman dei Maneskin ha regalato un’altra perla di bellezza ai follower con una serie di scatti in occasione dei suoi 23 anni. E siamo tutti pazzi di lui…

Damiano dei Maneskin: compleanno con sorpresa ai fan

Dopo aver fatto preoccupare i fan con un’assenza social di diversi giorni, e dopo aver rassicurato tutti con un post su Instagram, Damiano David torna a sorprendere con due foto “wow!” che hanno incassato una valanga di like e commenti. In occasione del suo 23° compleanno, festeggiato con la fidanzata Giorgia Soleri, alcuni amici e gli immancabili membri della sua band, i Maneskin, il cantante ha deciso di fare un “regalo” a quanti lo seguono online. Il risultato? Due foto da capogiro che ci confermano che sì, è lui il sex symbol del rock made in Italy che avevamo sempre sognato!

Damiano David è nato l’8 gennaio 1999, segno zodiacale Capricorno. In occasione del suo compleanno, tra le sue Instagram Stories è spuntata anche una bella foto davanti alla torta, ma il vero colpo al cuore è arrivato con le sue immagini a petto nudo davanti a una vasca idromassaggio. Super sensuale, si è mostrato coperto soltanto con un asciugamano, quanto basta per innescare un terremoto nei nostri cuori.