Le loro foto di coppia sono davvero pochissime, nonostante lui sia ormai una rockstar internazionale con i suoi Maneskin e lei un’affermata influencer, e forse è anche per la rarità degli scatti che li vedono insieme che Damiano David e Giorgia Soleri ci fanno letteralmente impazzire! Riservatissimi, in barba al successo, non sembrano amare particolarmente l’esposizione mediatica del loro rapporto, e gli scatti che arrivano dal loro ricongiungimento dopo il tour americano della band fanno davvero sognare…. di cadere tra le braccia di un principe così!

Damiano David riabbraccia la sua Giorgia dopo il tour in America

Eletto icona sexy e rockstar “bella e dannata” sul palcoscenico, Damiano dei Maneskin ci regala un soffio di travolgente romanticismo mentre stringe tra le braccia la sua fidanzata, Giorgia Soleri, al ritorno dagli Stati Uniti dopo un intenso tour della sua band.

L’occasione (più unica che rara) per pizzicare la coppia con l’obiettivo è stata il convegno sulla vulvodinia che ha visto l’artista accompagnare la sua dolce metà (ormai da 4 anni) e lasciarsi andare a dolcissime effusioni durante una pausa…

E sì, lo confessiamo: davanti a queste foto abbiamo davvero sognato di incontrare un principe così…