Ai Maneskin ora manca solo la Luna! La formazione conquista un nuovo record nella sua straordinaria scalata sulla vetta del mondo della musica, conquistando il titolo di migliore rock band su scala internazionale agli Mtv European Music Awards (Ema). È la prima volta per l’Italia, e il pianeta si inchina ai 4 artisti che sbaragliano la concorrenza di titani come Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon e The Killers!

Maneskin conquistano gli Ema, nuovo record per la band!

Hanno invaso il palcoscenico con il nero e l’oro dei loro vestiti di scena e con una ventata di sano e ardente rock, portando Mammamia, ultimo singolo, a infiammare il pubblico della Papp László Budapest Sportarén. Così i Maneskin hanno vinto agli Ema, segnando per l’Italia una prima volta dal sapore storico come per il trionfo all’Eurovision Song Contest. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio si aggiudicano un altro tassello di celebrità e superano mostri sacri del calibro di Coldplay e Foo Fighters.

Quello dei Maneskin è il primo successo italiano in una categoria internazionale nella storia degli Mtv European Music Awards. “Ci dicevano che non ce l’avremmo fatta con la musica. Beh, si sbagliavano“, ha dichiarato Damiano incassando il prestigioso premio.

Il 2021 è un anno d’oro per la band, iniziato con il trionfo sanremese della loro Zitti e Buoni e proseguito con la conquista dell’America fino all’apertura del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, passando per il primo posto nella Global Chart di Spotify…