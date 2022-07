Come vestirsi per andare in discoteca: 3 look copiati dai vip

Estate significa anche pazze serate a ballare nelle discoteche all’aperto o sulla spiaggia più esclusive che ci siano! Andare in discoteca, però, significa anche qualcos’altro: ovvero la necessità di trovare i giusti look da discoteca da sfoggiare. E magari da copiare alle celebrity… che per quanto riguarda le tendenze moda sono sempre piuttosto al passo! Ecco 3 look da discoteca da copiare ai vip!

Foto Unsplash | Photo by LOGAN WEAVER | @LGNWVR

Look da discoteca: i vip sanno quello che fanno

Visto che la tendenza barbiecore sta spopolando (il merito va agli incredibili look che Margot Robbie sta sfoggiando sul set dell’action movie dedicato a Barbie), il primo look da copiare è un total pink! Già il rosa ci faceva sognare… e ora ancor di più! Soprattutto di fronte al completo top più minigonna in rosa metallizzato di Meghan Fox.

Foto Instagram | @meganfox

Un’alternativa? Il look naked dress firmato Boohoo che piace tantissimo alla modella e influencer Holly Mayland, e sinceramente anche a noi. Aggiungere a un abito in tulle e indossato senza reggiseno un paio di pumps con plateau vertiginoso firmate Versace non può che convincerci ancora di più e donarci un boost di self confidence!

Foto Instagram | @boohoo

In vena per un look da discoteca più romantico e meno bold? Possiamo sempre servirci di maxi paillettes, inserti metallici, dettagli gioiello per gli occhi e il trucco. I capi in metallo, così come le maschere gioiello oppure quelli da applicare sui denti, infatti, fanno parte della tendenza che prende ispirazione dagli anni ’00 e sono perfetti per una serata in discoteca.

Foto Instagram | @chiaraferragni

Proprio come ha fatto Chiara Ferragni, pubblicando sul suo profilo Instagram la foto che vedete qui sopra e a didascalia un messaggio ultra ironico: “io che mi guardo le spalle dagli hater“.