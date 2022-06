Tendenza braless: la nudità è di moda

La moda è all’insegna della sensualità e la tendenza braless lo conferma. Figlia dei tempi di rivoluzione culturale portata avanti dai movimenti femministi e per le pari opportunità, la nudità vuole farsi simbolo della voce delle donne sicure di sé e che vogliono rivendicare il diritto a scoprirsi senza andare incontro a iper sessualizzazione. Ma è anche uno dei trend della moda più impelaganti e interessanti da seguire, quello più amato dalle celebrity! Proprio in occasione del Gay Pride di Milano, ad esempio, Chiara Ferragni ha indossato un look (apparentemente) total nude!

Foto Instagram | @chiaraferragni

Braless: senza reggiseno

Dall’intimo iper sensuale si è passati alla rinuncia totale di quest’ultimo. Braless significa infatti senza reggiseno. Sono numerosissime le occasioni in cui le vip hanno deciso di sfoggiare look di questo tipo: pensiamo ad esempio a Kendall Jenner.

O anche a Cara Delevigne, che in occasione del Met Gala 2022 ha sfilato sul tappeto rosso con un completo in raso rosso e il busto completamente nudo e ricoperto d’oro.

Foto Instagram | @caradelevigne

Già in occasione della Settimana della Moda di Parigi Chiara ferragni aveva stupito i follower con un look firmato Schiaparelli che la vedeva senza reggiseno, con due copri capezzoli gioiello firmati proprio dal brand che porta il nome della stilista e artista avanguardista (la stessa che ha inventato il rosa shocking).

Foto Instagram | @schiaparelli

Pazza voglia di rinunciare al reggiseno, soprattutto di fronte al caldo dell’estate? Il momento di farlo è finalmente arrivato, grazie alla tendenza braless!