Le migliori commedie romantiche natalizie che scaldano il cuore a Natale

Quando si pensa al Natale, è impossibile non pensare al calore e all’affetto della propria famiglia, al suono delle risate e ai colori e le luci di questo magico periodo dell’anno. Ci sono film di Natale romantici, che ci accompagnano proprio durante queste giornate di festa. Spesso, proprio il 25 dicembre ci si riunisce per gustare una commedia dalla grande atmosfera natalizia.

Se anche voi non riuscite a resistere a una buona dose di romanticismo, sappiate che siete nel posto giusto. Scopriamo insieme alcune delle migliori commedie romantiche natalizie che scaldano il cuore a Natale. Preparate una tazza di cioccolata calda, mettetevi comode e fatevi avvolgere dalla magia dell’amore e del Natale!

I film di Natale romantici da non perdere: i film natalizi romantici su Netflix, Prime Video e non solo

Le feste natalizie rappresentano l’occasione migliore per rilassarsi e potersi dedicare alla famiglia, agli amici e ai momenti di relax. Per un Natale ancora più speciale, perché non scegliere una commedia romantica ambientata a Natale da guardare tutti insieme? Scopriamo alcuni dei film natalizi da vedere durante le feste natalizie.

Il Diario di Bridget Jones: Bridget Jones’s Diary – questo è il suo titolo originale – è il primo capitolo della saga cinematografica, tratta dagli omonimi romanzi di Helen Fielding. Uscito nel 2001, racconta la storia di Bridget Jones (Renée Zellweger), trentenne single che lavora nel mondo del giornalismo, ma che non ha mai trovato l’amore. Bridget si trova, così, a scrivere un diario in cui appunta come migliorarsi. Tra pasticci e confusione, Bridget cerca di capire come essere felice… Serendipity: datato 2001, questo film vede protagonisti John Cusack (Jonathan Trager) e Kate Beckinsale (Sara Thomas). I due si incontrano, per caso, a New York durante il periodo natalizio e, dopo aver trascorso insieme una serata perfetta, decidono che sarà il destino a decidere per loro… Love Actually: datato 2003, si tratta di un film corale, in cui si intrecciano diverse storie d’amore ambientate durante le festività di Natale a Londra. Il film esplora, quindi, vari tipi di relazione, dall’amore romantico a quello di tipo familiare, immergendo gli spettatori nella magia natalizia. Del cast fanno parte, Hugh Grant (David), Colin Firth (Jamie Bennett), Emma Thompson (Karen), Keira Knightley (Juliet), Liam Neeson (Daniel) e Laura Linney (Sarah). L’amore non va in vacanza: uscito nel 2006, The Holiday racconta la decisione della ricca Amanda Woods (Cameron Diaz) di Los Angeles e della giornalista di Londra Iris Simpkins (Kate Winslet) di scambiarsi le proprie case per le vacanze natalizie. Questo le porterà a cambiare le loro vite… Last Christmas: uscito nel 2019, il film vede protagonista Kate Andrich (Emilia Clarke), che lavora come elfo all’interno di un negozio natalizio. Un giorno, la ragazza incontra Tom Webster (Henry Golding), un uomo misterioso che le fa riconsiderare la sua vita. Una sorpresa, però, cambierà per sempre la sua vita… A partire da Last Christmas, la colonna sonora propone varie canzoni degli Wham! di George Michael. Natale al Plaza: Christmas at the Plaza è uscito nel 2019 e racconta, in una romantica New York natalizia, la storia di Jessica Cooper (Elizabeth Henstridge) e Nick Perrelli (Ryan Paevey). Lei è una storica, che si deve occupare di una mostra sul Natale al Plaza facendo delle ricerche nell’archivio storico dell’hotel. Qui incontra il giovane decoratore di cui si innamorerà… Un regalo da Tiffany: uscito nel 2022, Something from Tiffany’s racconta la storia di Rachel Meyer (Zoey Deutch) la cui vita si intreccia, inaspettatamente, con quella di Ethan Greene (Kendrick Sampson). Al centro, la magica Quinta Strada di New York durante le festività natalizie e uno strano scambio di regali, che cambierà le loro vite…

Questi sono solo alcuni dei tantissimi film natalizi romantici, che è possibile gustare sulle piattaforme di streaming online come Netflix, Amazon Prime Video, RaiPlay e altre. Che dire? Accomodatevi sul divano e non vi resta che scegliere! Scoprite anche i film romantici più belli da vedere su Netflix e i film da vedere almeno una volta nella vita.