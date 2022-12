Come ci si veste per una festa aziendale? Look e outfit da copiare

Il periodo delle feste non è solo pensare a come vestirsi a Natale, ma è anche partecipare alle feste aziendali, dove essere al top è d’obbligo. Tra look comfy chic e outfit raffinati, la parola d’ordine è eleganza…ma con un tocco di originalità che non guasta mai! Come vestirsi, allora, per partecipare a cene con i colleghi e party aziendali? Noi vi suggeriamo 3 idee di stile che coniugano le tendenze del momento con la comodità dei look everyday: quale preferite?

Abito in velluto: una carezza chic

Per una festa aziendale sono da evitare sicuramente look troppo appariscenti o glitterati, quindi stop a paillettes e accessori big e via libera a tutto ciò che è elegante. L’abito in velluto è un vero must dell’anno: avvolge la silhouette e delinea le forme in modo chic, semplicemente l’alleato perfetto per fare colpo sui colleghi.

Foto Instagram | Zara – Look festa aziendale

Il look monocromo è raffinato, cool e di tendenza

Che dire, un outfit monocromatico è veramente il top tra le tendenze autunno inverno e puntare su look total white o total black vi renderà delle vere regine d’eleganza. Scegliete un completo giacca e pantalone con pullover abbinato nella vostra nuance preferita: il risultato sarà sorprendente! Puntate poi sugli accessori per spezzare il tutto con un pizzico di brio.

Foto Instagram | H&M – Look festa aziendale

Cardigan o abito in maglia: l’importante è che sia lungo!

Tra le tendenze più chic di questo inverno c’è sicuramente lui, il cardigan lungo. Versatile, elegante e cool all’ennesima potenza, si abbina alla perfezione a ogni tipo di stile: casual con un paio di stivali con i lacci, glamour con stivali cuissard e raffinato con gli amatissimi tacchetti da gatta! Sarà il vostro capo preferito per la festa aziendale di fine anno, ne siamo sicuri.

Foto Instagram | Tezenis – Look festa aziendale

Vi abbiamo suggerito i nostri outfit preferiti per una festa aziendale, perché siamo sicuri che voi non volete solo essere presenti ma spiccare e rendervi indimenticabili!