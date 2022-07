Chiara Ferragni, le sue acconciature estive sono di ispirazione per tutte noi

Biondissima, super influente ed indiscussa icona di stile. Chiara Ferragni -per gli amici “The Blonde Salad“- nonché la nostra “trend setter made in Italy” per eccellenza, ha saputo conquistare il cuore di giovani e giovanissime tracciando, negli anni, la sagoma di quello che è diventato con il tempo il mestiere dell’Influencer per poi spianare la strada a prossimi. Tutto questo ritagliandosi uno spazio personale nello scenario della moda, e non solo: voci di corridoio sussurrano a proposito della sua presenza sul palco dell’Ariston durante la prossima edizione del Festival di Sanremo!

Fedele al suo biondo, la blogger italiana ama però sperimentare di giorno in giorno nuove acconciature, spaziando da elaborati intrecci a pettinature sbarazzine: proprio lo scorso Febbraio l’abbiamo vista sfoggiare un paio di irriverenti Spilky Bun presso New York, con conseguente visibilio dei suoi followers e relativo successone del trend. Di seguito, alcune delle acconciature per capelli medi e lunghi più cool tra le sue favorite, per una tranquilla uscita con gli amici oppure per una sontuosa serata di gala.

Lo chignon basso: très chic!

Foto Instagram @chiaraferragni

Poco sopra la vediamo con l’elegantissimo chignon basso, adorno di una cornice di meravigliosi fiori rossi, sfoderato dalla Chiara Ferragni in occasione dell’ultimo evento Dior a Siviglia. Il mood latino si avverte da lunga distanza, non è vero?

Codini e capelli mossi: sono “barbie girl” vibes

Foto Instagram @chiaraferragni

Per la serie “capelli raccolti” -o meglio, semi-raccolti- ecco un’allegra Chiara Ferragni scegliere due codini alti abbinati a lunghezze mosse per un pomeriggio all’insegna del casual.

Treccia bassa: relax in tutta raffinatezza

Foto Instagram @chiaraferragni

La treccia è senz’altro una delle scelte più ovvie quando ci si trova a dover fronteggiare le alte temperature: la versione bassa, poi, conferisce a chi la indossa un’irresistibile look casual-chic.

Codini alti ed è subito 90’s Revival

Foto Instagram @chiaraferragni

Gli anni ’90/duemila sono di recente tornati a bussare con vigore alla nostra porta, e Chiara Ferragni lo sa bene: eccola indossare due codini doppi alti per una giornata di shopping presso la Galleria Vittorio Emanuele di Milano.

Lo chignon alto? Il miglior rimedio caldo-repellente

Foto Instagram @chiaraferragni

Come mantenere un’aria composta ed ordinata per una gita in barca questa estate? Optando per uno chignon alto, impeccabile sia su capelli lunghi che su capelli medi!