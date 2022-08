Antipasti di Halloween: 5 ricette originali e divertenti

Ecco cinque gustose ricette per antipasti di Halloween originali e sfiziosi. Per ottenere l’approvazione dei vostri ospiti, siano essi bambini o adulti, dovranno essere fantasiosi, un po’ paurosi e se possibile anche a base di zucca! Ecco le nostre proposte:

Sicuramente in queste 5 ricette originali di antipasti per Halloween trovate tante idee per realizzare dei piatti deliziosi con pochi ingredienti semplici e genuini. Potrete cominciare bene la vostra cena con un menu di Halloween da paura! Vediamo nel dettaglio come preparare tutto per bene.

Polpette di Halloween

Foto Shutterstock | Miti74

Le polpette di Halloween sono dei deliziosi bocconcini che potete servire come antipasto e anche durante l’aperitivo. Sono delle polpette con zucca e scamorza facili da fare e molto stuzzicanti. Portatele in tavola con sangue di mostro (ketchup) e cervello di strega spappolato (maionese) e i bambini si divertiranno!

Torta salata di Halloween

Foto Shutterstock | JeniFoto

Sicuramente con la torta salata di Halloween potrete rendere speciale la vostra tavola. La ricetta è molto semplice, potete anche non usare il guscio di pasta sfoglia e realizzare una sorta di tortino, sformato di zucca e patate.

Mummie wurstel

Foto Shutterstock | Chudo2307

Tra gli antipasti di Halloween scenografici ci sono senza dubbio le mummie di wurstel. Sono facilissime da fare, basta prendere un rotolo di pasta sfoglia o brisè già pronto, fare delle striscioline e avvolgere i wurstel, poi si passano al forno per la cottura et voilà, il vostro finger food pauroso può essere servito!

Panini alla zucca (scoones)

Foto Shutterstock | Sergey Fatin

I panini alla zucca sono una sorta di scoones che potete servire da soli o farciti come più vi piace. Per i vostri antipasti di Halloween sono la ricetta che ci vuole per completare al meglio il menu, una volta messi in tavola potranno restarci fino alla fine della cena perché sono ottimi anche per accompagnare altre pietanze.

Dita di strega salate

Foto Pexels | Daisy Anderson

Le dita di strega salate sono dei grissini croccanti a forma di dita che potete servire con salsine come hummus o guacamole. Faranno la loro bella figura in mezzo alla tavola per la cena di Halloween. E per trovare altre idee per ispirarvi date un’occhiata anche alla galleria di foto che trovate di seguito!