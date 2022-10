Foto Shutterstock | Rimma Bondarenko

Ecco 10 ricette di Natale con la pasta sfoglia. Per la cena della Vigilia ed il pranzo del 25 dicembre optate per un menu di Natale originale, ricette semplici, sfiziose e soprattutto gustose. Un altro consiglio è quello di utilizzare la stessa base e di adattarla a tantissime preparazioni. Una delle basi più versatili in cucina è proprio la pasta sfoglia, con la quale potete realizzare stuzzichini, antipasti, secondi, piatti unici e dessert. Per velocizzare la preparazione dei piatti potete acquistare al supermercato o alla vostra pasticceria di fiducia dei rotoli di pasta sfoglia già pronti. A questo punto non vi resta che darà spazio alla creatività e seguire le ricette giuste.

Ecco quindi 10 piatti di Natale con la pasta sfoglia dolci e salati in grado a accontentare i gusti di tutti.

Arrosto in crosta

L’arrosto in crosta è un delizioso secondo piatto natalizio a base di carne. Si tratta di un modo originale e buonissimo per servire il classico arrosto di carne. Il segreto per un risultato perfetto è tutto nella cottura! Seguite i passaggi e i consigli della ricetta per un risultato perfetto.

Girelle di lenticchie

Le girelle di lenticchie sono dei gustosi antipasti perfetti per il pranzo o la cena della Vigilia di Natale. Si preparano in pochi minuti utilizzando un rotolo di pasta sfoglia già pronto. Potete anche personalizzare la ricetta farcendo le girelle con i vostri ingredienti preferiti.

Cotechino in crosta

Il cotechino in crosta è la ricetta un gustoso secondo piatto da servire per la cena della Vigilia di Natale o per il Cenone di Capodanno. Per la preparazione viene utilizzato il cotechino fresco, inoltre, potete accompagnare il piatto con le lenticchie o altri contorni a scelta.

Stelle di sfoglia natalizi e

Le stelle di sfoglia natalizie sono dei piccoli stuzzichini natalizi perfetti per accompagnare un aperitivo. Utilizzando delle formine potete anche realizzare degli alberelli, delle palline e altre forme natalizie.

Millefoglie al sale e cioccolato

La millefoglie al sale e cioccolato è un dolce dal gusto intenso e particolare. Non si tratta del classico dolce natalizio, ma sarà un modo per servire un dessert originale. Potete realizzare anche delle monoporzioni singole oppure un’unica torta da condividere con amici e parenti.

Albero salato di pasta sfoglia

Per preparare l’albero salato, tagliate 2 rotoli di pasta sfoglia conferendole la forma di un albero di Natale. Farcite il primo albero di pasta soglia a piacere utilizzando ingredienti salati. Ricoprite con l’altro albero e fate aderire esercitando una leggera pressione. Tagliate la pasta sfoglia in modo da ricreare dei rami e attorcigliateli leggermente utilizzando le mani. Infine, cuocete in forno a 200°C per circa 20 minuti.

Albero di girelle

L’albero di girelle è uno sfizioso antipasto natalizio. Per ogni alberello, occorre un rotolo di pasta sfoglia, una manciata di semi di sesamo e gli ingredienti per la farcitura come salmone, formaggio spalmabile, prosciutto, rucola. Stendete la sfoglia e bucherellatela con una forchetta, farcitela e poi arrotolate delicatamente. Tagliate il rotolo a fettine di circa 1-2 cm d spessore. Foderate una teglia di carta forno e componete l’albero accostando le girelle. Infine cuocete in forno già caldo a 200°C per circa 20 minuti.

Rotolo di pasta sfoglia

Il rotolo di pasta sfoglia può essere servito come antipasto o al momento dell’aperitivo, è semplice e veloce da preparare e amato da grandi e piccoli. Il ripieno potrete valutarlo voi in base ai gusti degli ospiti, le varianti sono tantissime ed una più golosa dell’altra.

Grissini ripieni

In pochi e semplici passaggi potete preparare grissini ripieni davvero sfiziosi. La ricetta è semplicissima e potrete prepararli anche all’ultimo minuto visto che la cottura prevista è di soli 10 minuti. Il ripieno sarà a vostro piacimento, scegliete l’affettato ed il formaggio che più vi piace e godetevi i vostri grissini insieme ad un aperitivo in pieno stile natalizio.

Torta salata con carciofi

La torta di carciofi è un’ottima opzione per portare in tavola il giorno di Natale un antipastino veloce e sfizioso, perfetto per il pranzo o per il momento dell’aperitivo. Quando si hanno degli ospiti in casa con la torta salata non si sbaglia mai, potete prepararla in pochissimo tempo e si può servire sia calda, appena uscita dal forno, che il giorno successivo.