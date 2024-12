Con la pasta sfoglia puoi preparare dei rotoli ripieni di prosciutto e formaggio sfiziosissimi

Un finger food perfetto per le feste natalizie (e non solo): scopri come preparare i rotoli di sfoglia con prosciutto e formaggio!

I rotoli di pasta sfoglia con prosciutto e formaggio possono diventare il tuo antipasto di Natale. Da preparare in meno di 5 minuti, mentre sono in cottura puoi cimentarti nella realizzazione di altre pietanze per le feste.

A proposito di feste, non perdere il nostro menu natalizio da cui prendere ispirazione per il tuo pranzo di Natale! Scopri, quindi, come realizzare dei rotoli ripieni con dell’affettato a piacere, in questo caso il prosciutto cotto, e un formaggio spalmabile cremoso anche aromatizzato. In commercio, infatti, puoi trovare le varianti alle erbe mediterranee o al gusto peperone, ideali per dare quel tocco in più di sapore ad una semplice ricetta come questa.

Di seguito trovi il procedimento passo dopo passo da seguire per ottenere dei rotoli di sfoglia da leccarsi i baffi!

Come preparare i rotoli pasta sfoglia prosciutto e formaggio, la ricetta passo dopo passo

Per poter preparare un antipasto super veloce con pochissimi ingredienti non dovrai fare altro che rimediare un rotolo di pasta sfoglia, del prosciutto e un formaggio spalmabile cremoso.

Con questi 3 ingredienti, infatti, potrai ottenere un finger food sfiziosissimo da portare in tavola anche nei giorni di festa. Ecco, quindi, come preparare dei rotoli di pasta sfoglia ripieni che piaceranno non solo ai grandi, ma anche ai piccoli di casa!

Per poter preparare il rotolo di sfoglia avrai bisogno di pochissimo tempo. L’importante è preriscaldare il forno e lasciar cuocere l’antipasto per almeno 10 – 15 minuti.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

100 gr di prosciutto cotto

125 gr di formaggio spalmabile a piacere

Procedimento

La prima cosa da fare è tirare fuori dal frigorifero il tuo rotolo di pasta sfoglia almeno 10 minuti prima di utilizzarlo. Quindi stendilo su un piano da lavoro e inizia a farcire la sua base con la crema spalmabile. Aggiungi le fette di prosciutto cotto, poi arrotola la sfoglia aiutandoti con la carta forno che troverai all’interno della confezione della pasta sfoglia pronta all’uso. Taglia la sfoglia a fettine di circa 2 cm, in questo modo otterrai i tuoi rotoli ripieni di prosciutto e formaggio. Posizionali su una teglia ricoperta di carta forno una accanto all’altra. Inforna a 180 gradi per circa 15 minuti. Tira fuori le girelle o i rotoli di sfoglia ripieni e gustali caldi oppure freddi!

Puoi farcire i rotoli di sfoglia come preferisci, anzi non perdere le ricette di Natale con la pasta sfoglia da proporre in tantissime occasioni differenti!