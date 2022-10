L’arrosto in crosta è un delizioso secondo piatto, un modo originale e buonissimo per servire il classico arrosto di carne. L’arrosto in crosta è sfizioso e anche abbastanza semplice, certo l’arrosto è un’arte ma secondo me tutto sta nella ottima qualità della carne, andate dal vostro macellaio di fiducia e seguite le sue indicazioni. Provate anche voi questo secondo piatto, è veramente buonissimo, fate un po’ di pratica e poi servitelo ai vostri ospiti.

Ingredienti

pasta sfoglia 1 rotolo

speck 100 gr

carne per arrosto circa 700 gr

uova 1

rosmarino qb

sale

pepe

olio

porri 2