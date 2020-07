Unghie autunnali, le ultime tendenze dalle passerelle

Quali sono i colori che domineranno l’autunno 2020? Sulle passerelle della stagione autunno/inverno 2020 hanno sfilato manicure da tenere d’occhio. Abbiamo preso spunto e raccolto le idee di unghie autunnali più belle per la stagione 2020/2021.

Unghie autunnali, le nuance di stagione

I colori caldi che richiamano la stagione autunnale sono un must di stagione. Le tonalità di rosso, marrone e ocra sono sempre una scelta ottimale, ma vogliamo mostrarvi i colori e le novità che abbiamo visto sfilare in passerella.

Le unghie autunnali bordeaux e rosse

Le unghie bordeaux sono il trend dell’autunno 2020. Colore pieno e intenso, il bordeaux viene proposto in color block. Anche le unghie rosse trovano spazio tra le unghie autunnali 2020, in particolare sulle unghie corte al naturale oppure con moon manicure nella versione glossy più classica della ricostruzione in gel.

Il marrone e taupe per le unghie autunnali

Unghie marroni. David Fagundes | Pexels

Il colore dell’autunno per eccellenza, richiama le cortecce d’albero e il cioccolato, il marrone conquista la manicure della stagione 2020 con unghie opache e glossy, nella tonalità più intensa del cioccolato e in quella più delicata del taupe.

Le unghie nude, l’essenziale per le unghie autunnali 2020

Unghie autunnali nude. Kristina Paukshtite | Pexels

Naturali e impeccabili, le unghie nude per l’autunno 2020 sono un tutt’uno con l’incarnato per rispondere alla parola d’ordine “semplicità”. Quindi smalto nude perfettamente in linea con la carnagione per una manicure essenziale ed impeccabile.

Tra i dettagli avvistati in passerella sulle unghie unde spiccano i punti luce di strass. Quindi via libera alla ricostruzione in gel con strass e applicazioni luminose in 3D al alto tasso di eleganza.

Colori scuri per le unghie autunnali, unghie nere evergreen

Le unghie autunnali chiamano i colori scuri e il colore per eccellenza che non passa mai di moda non poteva che essere un protagonista indiscusso della stagione. Le unghie nere, protagoniste delle passerelle sia in color block glossy che con dettagli e ricostruzioni in gel originali, con borchiette e accent molto particolari. Con il nero sono si sbaglia mai, anche nella manicure.

Il french pastello per colorare le unghie autunnali

Se i colori scuri non fanno per voi, niente paura. Le tendenze per le unghie autunnali 2020 vedono protagonisti i colori pastello, in particolare nelle tonalità pastello. Così il french manicure prende colore e ravviva l’autunno!