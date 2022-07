Come truccare gli occhi neri e valorizzarli: consigli in pillole

Chi ha detto che soltanto gli occhi azzurri siano degni delle lodi e dello stupore collettivo? Un bel paio di occhi neri, ad esempio, costituisce un’autentica perla rara in Europa: generalmente firma distintiva delle persone di provenienza asiatica, essi sono carichi di intensità e magnetismo, complice probabilmente il peculiare fascino che l’eccezione esercita. Quali sono, però, i segreti che possano valorizzarli al massimo? Quale il make-up atto ad esaltarli?

Foto Instagram @ash_kholm

Consideriamo allo stesso modo anche iridi particolarmente scure, decisamente più diffuse anche in Italia: seppur in un primo momento immotivatamente sottovalutati, gli occhi bruni hanno dalla loro il vantaggio di sposarsi perfettamente con tutta una moltitudine di tonalità che scegliere l’ombretto perfetto diventa quasi impossibile. E, visto il panorama tendenze make-up attuale, dobbiamo proprio dirlo: amiche, è il vostro momento!

Foto Instagram @r.e.m.beauty

Che voi ci crediate oppure no, è tutto vero: la tavolozza colori fruibile a chi dispone nel proprio patrimonio genetico di profondi occhi neri è ampia e variegata. Oltre al più classico trucco nude, tendenze recenti come quella degli ombretti colorati caratteristici del make-up anni ’90 cadono, come si suol dire, a pennello, donando grande spicco allo sguardo.

Foto Instagram @nettart

E allora via libera ai netti contrasti del trucco Color Block, al delicato ma gettonatissimo Pastel make-up e così a tutte quelle nuances audaci e vitaminiche tanto in voga, da scegliere in finish opachi oppure shimmer, per una brillantezza extra.

Foto Instagram @camilla.kay

Per voi non si tratta solo di una moda passeggera, bensì di un vero e proprio cavallo di battaglia! A palpebra piena oppure seguendo la scia creativa dei vari grafismi alla Graphic Eyes, dipenderà esclusivamente da umore e gusto personale.

Foto Instagram @winnieharlow

A tal proposito, qualora vogliate sfruttare al massimo il potenziale nonché naturale magnetismo caratteristico degli occhi neri, grandissimi alleati saranno kajal, eyeliner e toni bronze e seducenti che, accompagnati da accenti metallici da dare ad esempio con l’ombretto oro, garantiranno un effetto ipnotico ed ammaliatore. Provare per credere!