Il top di Alessia Marcuzzi fa subito primavera e noi lo amiamo

Alessia Marcuzzi entra a gamba tesa nelle tendenze moda della primavera 2022 con un look che ha lasciato tutti senza fiato per semplicità e stile. Con un post Instagram, la conduttrice si è tuffata nella bella stagione in un look white incredibilmente chic!

Se cercate ispirazione per il look di Pasqua Alessia Marcuzzi ve ne suggerisce uno super, vedere per credere!

Top e blazer, l’abbinamento più cool della primavera 2022

Di top corti ne avevamo parlato, sono una delle tendenze più belle di questa primavera dal sapore vintage chic: ricordiamo tutti gli anni ’90 e i primi anni Duemila con ombelico in bella mostra, vero?

Ma Alessia Marcuzzi ci dimostra che il top corto bianco è una delle tendenze per chi ha 50 anni (o quasi, in questo caso) e si può indossare senza timore!

L’abbinamento top bianco corto con maxi gioiello e blazer oversize bianco è incredibile e noi rimaniamo senza fiato a vedere come un outfit così semplice sia in realtà super glamour! Ciliegina sulla torta è il jeans taglio classico sulla scia dell’iconico Levi’s 501, dal lavaggio chiaro e delicato.

Che dire, la showgirl ha scelto di essere la protagonista della primavera 2022 e a nostro dire ha puntato sul look giusto!