Look di Pasqua: 3 idee per essere perfette e alla moda

Siete pronte per sfoggiare il vostro miglior look di Pasqua? Ormai manca davvero poco a questa importante festività religiosa, che però rappresenta da sempre anche un’occasione per rinnovare un po’ il guardaroba e mostrare i nostro nuovi acquisti.

Avete già pensato a come vestirvi a Pasqua? Le vetrine dei vari brand di abbigliamento già da tempo ci suggestionano con le loro proposte accattivanti e fresche, come si addice alla moda della primavera, e in questo 2022 non possiamo proprio dire che le idee manchino!

I colori sono il must di questa stagione e ci suggeriscono di osare, per esempio, il verde è il colore più cool per la primavera. Colori e capi perfetti per tutte le tipologie femminili, per tutte le età e per tutti i gusti, ci permettono di giocare un po’ con i trends di quest’anno.

Vediamo qualche suggerimento per un look davvero casual ma chic, comodo ma assolutamente di tendenza.



Sua maestà: il trench

Il trench è il capo che non potete farvi scappare per il perfetto look di Pasqua, e per tutti i look primaverili. Ce n’è davvero per tutti i gusti! Il trench è un capospalla iconico, potremmo definirlo il più versatile tra i cappotti alla moda e beige, nero, kaki e navi sono i colori più popolari, assolutamente da provare!

Zara ci propone i must have della stagione, con i colori più classici; ma per chi volesse osare, non dimentichiamo che la primavera è la stagione dei colori, soprattutto in questo 2022, e che i le possibilità su come abbinare un trench sono infinite!

Un capo perfetto per il clima sempre un po’ incerto dei giorni di Pasqua, che dona un’allure molto chic e molto affascinante, e che si può abbinare un po’ con tutto. Senza mai dimenticare gli accessori, come per esempio una borsa maxi, per completare il nostro look.

Sobri tailleur e jeans, abiti vezzosi o semplici maglioncini in cotone, tutto sarà “nobilitato” dal vostro trench. E ai piedi, dalle sneackers agli stivali, fino ai tacchi altissimi con plateau, tutto si abbinerà come per incanto. Un acquisto che è anche un investimento.

Un tailleur mille colori

Il tailleur è quel completo che in un armadio di una donna non può mai mancare. Da portare in versione elegante chic, da abbinare per esempio ad una blusa e scarpe chiare, un must in questa stagione; o da indossare con un tocco di street style, scegliendo un completo oversize, accompagnandolo con delle sneackers ed una semplice t-shirt dal gusto basic.

Per la stagione primavera/estate 2022, la mini gonna fa un grande ritorno dal passato, e si riaffaccia nei nostri giorni. Stesse regole: abbinatela seguendo il vostro stile, per definire al meglio il vostro look.

Un look perfetto per il giorno di Pasqua, che potrai riutilizzare poi, come uno spezzato, abbinando la giacca ad un semplice paio di jeans, o per andare in ufficio.

Ricordati che questo è l’anno per osare con gli abbinamenti, la parola d’ordine è: colore! Arancio, verde, viola… sono colori che non potranno mancare nel vostro nuovo guardaroba primaverile.

Abiti e gonne… oltre le gambe c’è di più!

Midi o lunghi poco importa, gli abiti cut out sono una delle tendenze di questa stagione primavera/estate 2022, e perché non sfoggiarlo il giorno di Pasqua? Magari durante un aperitivo con le nostre amiche.

Un’altra idea potrebbe essere quella di indossare una gonna in pailletes, perfetta per questa primavera. In versione elegante con una scarpa con il tacco e una camicetta; in versione casual con una sneackers ed un biker di pelle.