Se le calze a rete vi sono sempre piaciute ma sono anni che non avete il coraggio di indossarle, sappiate che finalmente il vostro momento è arrivato. Non si tratta solo di calze a rete, ma di “reti” in generale, la moda fishnet è tornata! Scarpe, accessori, capi d’abbigliamento e dettagli a rete si alternano a pezzi in pellami e tessuti intrecciati, per dare vita a look a metà tra il sensuale e l’aggressivo.

Sulle passerelle di Fendi, ad esempio, abbiamo visto sfilare una collezione primavera-estate 2021 ricca di capi a rete: scarpe in pelle intrecciata dai colori accesi come il rosa, il celeste pervinca e il giallo ocra, stivaletti e borse realizzati con lo stesso motivo. Da Dior e da Dolce&Gabbana i protagonisti sembrano essere i gambaletti a vista: in stile rocker a rete larga per il marchio francese e in pizzo tradizionale per il brand italiano.

La moda a rete è frutto dell’ossessione per gli anni ’90 di cui questo 2020 non sembra in grado di liberarsi. Ecco allora qualche idea su come scegliere e indossare al meglio capi e accessori a rete.

Rete e maglie metalliche: look da copiare

Coi capi a rete la possibilità di risultare esagerati esiste, diciamo la verità, e solo smorzando gli abbinamenti nel modo giusto il vostro stile riuscirà a dare nell’occhio, ma in positivo!

Per gli inguaribili fedeli della moda che stupisce, però, esiste un’alternativa irrinunciabile e che non richiede alcuna prudenza: i capi a rete in maglia metallica, ad esempio quelli di Balenciaga, Versace (avete visto l’abito che Maya Hawke ha indossato a Venezia?) e Paco Rabanne. La sua ultima collezione è incentrata sulla cotta di maglia, un elemento di difficile uso quotidiano, che però non manca mai di stupire. Inoltre oro e argento sono nuances di tendenza!

Street look: capi a rete da abbinare all’intimo

Quando si sceglie di indossare capi a rete non si può non curare anche quello che vi si mette sotto. Per fortuna tra le tendenze 2020, insieme alla rete, c’è anche quella dell’intimo a vista: scegliete un reggiseno a balconcino o un crop top dalle linee minimal, oppure un top sportivo per un look dal tocco street. Optando per capi basic da abbinare ai top a rete non rischierete di dar vita ad outfit troppo carichi, scongiurando così il rischio di un look troppo volgare.

In alternativa, poi, ci sono i capi in tulle, che altro non è che una rete molto fitta. Le camicie in tulle leggerissimo in stile Max Mara sono perfette per creare outfit sensuali e femminili, adatti agli eventi serali o, volendo, per l’ufficio.

Accessori a rete à la Bottega Veneta

E a chi non è pronto alla moda fishnet tout court, basterà iniziare gradualmente con qualche accessorio, per imparare a sentirsi a proprio agio coi capi a rete. Durante questo anno le collezioni di Bottega Veneta e Prada sono state indubbiamente tra quelle che meglio hanno saputo interpretare lo spirito Nineties dei tempi che corrono: calzature dalla punta quadrata, rigorosamente a rete, borse in pelle intrecciata, shopper in tessuto annodato, borse a secchiello a rete foderate.

Anche Stella McCartney e Miu Miu non sono state da meno, realizzando accessori e capi a cui le celebrities non hanno saputo rinunciare. Kendall Jenner, ad esempio, ama indossare jeans, anfibi e calze a rete, per look sportivi adatti soprattutto alle giovanissime. Sua sorella Kim Kardashian, invece, ha infiammato i social con una foto di un primo piano del ventre, con jeans e calze a rete larga che spuntano da sotto.