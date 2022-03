Tiny tattoos, i tatuaggi minimal e chic che fanno impazzire (anche) le celeb

Minuti, sottili, discreti. In altre parole, minimal: persino il favoloso mondo dei tatuaggi subisce da sempre le influenze della moda corrente, subendo nel tempo trasformazioni che rispecchiano, quasi sempre, le tendenze del momento. Cosa che -fortunatamente- non è valida in questo caso specifico. Contrariamente all’estrosità del panorama fashion attuale, i tatuaggi prediletti da qualche tempo a questa parte si fanno micro, delicatissimi e particolarmente chic!

I tatuaggi piccoli, noti come Tiny Tattoos, sono davvero sulla cresta dell’onda tanto da essere considerati un vero trend, apprezzatissimo dagli amanti del culto del tatuaggio quanto dalle celebrities: sono proprio queste ultime, infatti, le prime ammiratrici della tendenza tanto popolare. Sbirciamo insieme quali di loro hanno scelto di imprimere sulla loro pelle questi graziosi, mini tatuaggi e quali soggetti hanno preferito!

Hailey Bieber ed il suo Lover tattoo

Romantica calligrafia corsiva per Hailey Bieber, la quale ha deciso di tatuarsi sul collo la parola “lover“, delineata da un tratto sottilissimo ed estremamente delicato. Che si tratti di una dedica d’amore? La didascalia del post che lo ritraeva citava “love always wins“: non dobbiamo aggiungere altro!

Piccole ali per Bella Hadid

L’amatissima supermodel Bella Hadid si è affidata alle sapienti mani di JonBoy, uno dei tatuatori più conosciuti a New York, per la realizzazione delle due piccolissime ali che porta una per caviglia. É convinzione comune che questo rappresenti le ali di Victoria’s Secret da lei indossate durante le sfilate del brand.

Selena Gomez celebra l’amore per se stessa con un tiny tattoo

È tramite caratteri arabi che la saggia Selena Gomez ha deciso di ricordare a sè stessa l’importanza di amarsi in prima persona, facendosi tatuare la frase “love yourself first” sulla schiena.

Rihanna, il nostro fiore ribelle

La nostra “Ririgalbadd” -alias Rihanna– ha voluto dare effettiva prova del suo caratterino pepato tatuandosi, anche lei sul collo, il presunto soprannome “Rebelle Fleur“, fiore ribelle. Questo non è però il solo Tiny Tattoo della cantante, che sfoggia anche una piccola croce (visibile anche in foto) ed il segno zodiacale dei Pesci dietro all’orecchio, tutti in stile minimal.

Zoe Isabella Kravitz aggiunge alla sua collezione un piccolo serpente in bianco e nero

Grandissima estimatrice di tatuaggi, Zoe Isabella Kravitz sfoggia tra i suoi mille capolavori d’inchiostro in miniatura , un piccolo serpente in bianco e nero sull’avambraccio che porta la firma del famoso tatuatore Dr.Woo.