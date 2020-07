Ispirati all’antichissima tradizione dei Maori, popolazione polinesiana nota per il suo spirito bellico, i tatuaggi maori sono molto richiesti da chi cerca un disegno ricco di simbologie. Il significato tatuaggi maori è sempre molto importante, la loro tradizione – come quella dei tatuaggi samoani e di tutte le altre popolazioni polinesiane – interpreta infatti quest’arte come fosse un racconto per immagini, scritto tenendo conto delle esperienze personali di ogni individuo.

Tatuarsi simboli e disegni sulla pelle era una pratica diffusa sia tra gli uomini che tra le donne maori, e da qualche anno i tatoo ispirati a questa cultura sono diventati di moda.

Il significato dei tatuaggi Maori

Addentriamoci alla scoperta dei tatuaggi maori significato partendo da una prima fondamentale distinzione tra tatoo maori Enata ed Etua, i due filoni principali a cui appartengono i disegni maori:

Gli Enata rappresentano il passato della persona che decide di tatuarsi e la vita che ha trascorso fino a quel momento;

rappresentano il passato della persona che decide di tatuarsi e la vita che ha trascorso fino a quel momento; Gli Etua raffigurano solitamente dei simboli che si ricollegano al mondo religioso e mistico a cui la persona tatuata sente di appartenere, diventando così dei veri e propri talismani.

Inoltre per questo popolo, i tatuaggi potevano essere principalmente di due tipi:

Moku , ossia i simboli sacri e i disegni usati per indicare lo status sociale, l’appartenenza a una determinata famiglia o il passaggio dall’infanzia all’età adulta;

, ossia i simboli sacri e i disegni usati per indicare lo status sociale, l’appartenenza a una determinata famiglia o il passaggio dall’infanzia all’età adulta; Kirituhi, ossia i tatuaggi che potevano fare tutti e non solo i guerrieri.

Proprio come la famosa danza Haka – portata alla popolarità dagli All Blacks, la nazionale neozelandese di rugby – il tatuaggio Maori viene tramandato di generazione in generazione affinché non se ne perda mai la pienezza semantica: rappresenta infatti un mezzo di comunicazione vero e proprio, che indica famiglia e casta di appartenenza dell’individuo, a seconda del disegno ma anche della parte del corpo che si decide di tatuare. Gli uomini erano soliti tatuarsi su viso, gambe e testa – col tempo si sono poi affiancati anche i tatuaggi maori sul braccio, i classici tatuaggi a bracciale – mentre le donne erano tatuate su mento, labbra, collo e schiena.

Il significato dei tatoo maori con animali

Gli animali sono un soggetto molto diffuso in questo genere di tatoo, ci sono sia quelli di terra che popolano le foreste sia quelli che vivono in acqua, tutti riprodotti con dimensioni più o meno grandi a seconda dell’area del corpo che si sceglie di tatuare, da soli o in abbinamento ad altri elementi grafici come, per esempio, il classico bracciale Maori in nero. Scopriamo di seguito il significato tatuaggi maori che hanno per protagonisti gli animali.

Il leone

Il re della foresta è uno dei simboli in assoluto più importanti per i tatuaggi Maori: il leone è emblema di coraggio e regalità, non a caso è uno dei preferiti dagli uomini delle tribù, riconosciuti come i più coraggiosi e impavidi in battaglia.

Il lupo

Il lupo indica e simboleggia la fedeltà, i tatuaggi maori con questo animale quindi sono espressione di un carattere leale sia in amicizia che in amore, ma anche nei riguardi della propria famiglia e delle proprie origini. Tra gli aspetti negativi del lupo, c’è l’essere profondamente solitario.

L’orso

L’orso è l’emblema della forza primitiva e simboleggia anche auto-conservazione e saggezza.

I tatuaggi Maori con orso erano scelti soprattutto dagli uomini con una fisicità imponente, ma con un carattere introspettivo. Le donne che si tatuano un orso Maori sono molto materne e particolarmente tenere nei riguardi dei loro “cuccioli”. L’orso indica anche lentezza e difficoltà nel mostrare i propri sentimenti.

La tigre

I tatuaggi maori con tigre sono un simbolo potente in quanto associato solitamente alla ferocia e alla brama di potere. La tigre rappresenta anche la passione, la bellezza e un’estrema sensualità.

Il cavalluccio marino

Essendo il cavalluccio marino l’unica specie in cui è il maschio a occuparsi della gestazione dei piccoli, questo abitante del mare rappresenta la famiglia e in particolar modo la figura paterna.

Nella tradizione tribale, questo animale è anche simbolo di pazienza, tenacia, fiducia in se stessi ed estrema grazia.

La tartaruga

La tartaruga fa riferimento alla fertilità, alla longevità e alla saggezza, tutte caratteristiche riconosciute a questo animale dalla cultura polinesiana. Emblema di calma e coraggio, la tartaruga è quell’animale che fugge ai pericoli del mondo esterno rintanandosi al sicuro nel suo guscio.

Il serpente

Secondo la cultura maori il serpente è un animale che riesce a comunicare con gli dei ed è dotato di poteri curativi.

La farfalla

L’immagine del bruco che diventa farfalla è da sempre un simbolo di trasformazione verso qualcosa di migliore. Volando verso l’alto la farfalla rappresenta anche una connotazione spirituale che si avvicina ai concetti di anima e libertà. Oltre ad essere tra i tatuaggi femminili più richiesti, la farfalla è un simbolo perfetto per esprimere la propria voglia di cambiamento e la capacità di aver superato degli ostacoli diventando persone migliori. Per questo disegno, le posizioni che vi consigliamo sono la spalla e la caviglia.

Gli uccelli

Gli uccelli nei tatuaggi maori assumono un significato ben preciso: libertà totale, capacità di elevarsi al di sopra dei problemi terreni avvicinandosi così agli dei. In particolar modo, le rondini vengono reputate portatrici di buone notizie e quindi simbolo portafortuna.

Il canguro

Il canguro nella cultura maori è un simbolo di equilibrio e resistenza, e così i tatuaggi che lo vedono protagonista.

Il geco

La lucertola e il geco nelle culture più antiche sono animali che vengono associati sempre a concetti positivi, come la forza e la fortuna. I gechi, nello specifico, vengono reputati soprannaturali – c’è chi ritiene che addirittura mettano in contatto il mondo dei morti con quello dei vivi – estremamente vicini alla dimensione divina. Per questo, in passato ornavano prevalentemente il corpo dei capotribù. Per il suo legame col divino e la sua capacità di avvicinarsi al mondo dell’aldilà con grande forza, questo piccolo animale è usato come simbolo da tutte quelle donne che hanno vissuto situazioni dolorose e difficili, ma hanno avuto la forza di superarle.

L’aquila

L’aquila per i Maori simboleggia sia il potere che la libertà.

Lo squalo martello

Questo animale che si muove in branchi simboleggia forza, tenacia, ma anche socialità, visto che si sposta insieme ai suoi simili.

Il significato dei tatoo maori con fiori

Anche i fiori sono molto ricorrenti nell’immaginario culturale di questo popolo e sono l’ideale se cercate un tatuaggio femminile e delicato. Scoprite il maori significato dei diversi fiori e scegliete quello più adatto al vostro sentire.

L’ibisco

Il fiore di ibisco è uno dei più famosi del Pacifico – è il simbolo delle Hawaii – e rappresenta la bellezza, la femminilità e la calma interiore. C’è anche chi associa all’ibisco il significato di passione e impetuosità nei sentimenti.

Fiore di loto

Il fiore di loto simboleggia la perfezione ma anche il superamento delle avversità dopo un periodo difficile. Ideale da tatuare se siete usciti da una fase non particolarmente felice.

Il frangipani

Realizzati in tante varianti che differiscono per piccoli dettagli, i tatuaggi maori con frangipani simboleggiano bellezza e amore. Inoltre, possono essere utilizzati per rappresentare la purezza dei bambini, rifugio e protezione.

Puawananga

I fiori di puawananga simboleggiano la guarigione, difatti impacchi di questo fiore vengono preparati per trattare alcune malattie tra cui l’emicrania. Se quindi avete passato un momento difficile o siete guariti da una lunga malattia, questo è un tatuaggio senz’altro significativo, che può indicare la definitiva guarigione.

Koru

Un altro fiore molto importante per la cultura polinesiana è il Koru. La parola significa letteralmente “piegare, annodare” e identifica la fronda di felce che si srotola ed è l’ideale per chi è alla ricerca d’ispirazione tra i tatuaggi maori piccoli. Simboleggia la continuità della vita, ma anche un nuovo inizio. A seconda di come viene rappresentato nei tatuaggi assume infatti differenti significati: il doppio Koru, per esempio, viene indicato spesso per i bambini in arrivo.

Tatuare vari koru stilizzati insieme creando delle spirali, invece, è un modo per rappresentare gli antenati e l’intera genealogia di un guerriero. In questo particolare tattoo, chiamato Ta Moko, le spirali sono legate al simbolismo femminile – la madre, la nonna e così via – mentre le spirali doppie agli avi uomini.

Tatuaggi maori con simboli legati alla cultura maori

La cultura indigena della Nuova Zelanda vanta davvero una simbologia sterminata e non sorprende, quindi, che ancora oggi influenzi così tanto il nostro immaginario. E ora, dopo aver visto animali e fiori, vogliamo proporvi alcuni simboli Maori particolarmente importanti, illustrandovi di ciascuno il significato, in modo che possiate scegliere quello che più vi si addice.

La stella

La stella è un elemento tipico di tanti tatuaggi femminili ed è un simbolo antico. Nella cultura delle popolazioni neozelandesi rappresenta un obiettivo di vita, un traguardo che si vuole raggiungere; per questo motivo i tatuaggi maori con stella sono solitamente fatti sul petto, perché simboleggiano qualcosa che si realizzerà nel futuro. Vi consigliamo quindi una piccola stella sulla clavicola o un tatuaggio in mezzo al seno, delicato e femminile.

Croce marchesiana

Questa croce, in origine associata al guscio di tartaruga, simboleggia l’equilibrio tra i diversi elementi, eternità, armonia ed è un simbolo particolarmente caro alla cultura Maori.

Kena

Questo simbolo indica un forte guerriero, difatti rappresenta proprio l’eroe delle Isole Marchesi. Viene raffigurato anche in declinazioni semplificate che modernizzano l’elemento originario.

Taniwha

Un’altra figura simbolica di questa cultura sono i cosiddetti Taniwha, esseri mitologici che vivono lungo i corsi d’acqua pericolosi, guardiani e protettori delle persone.

Manaia

Questa creatura mitologica raffigurata con il corpo umanoide, la coda di pesce e una testa di uccello, simboleggia l’equilibrio tra mare, terra e aria. I Maori lo riconoscono come messaggero tra il regno dei mortali e il regno degli spiriti, ma anche come angelo custode dal potere protettivo.

Onde/acqua

L’acqua, le onde, l’oceano simboleggiano nella cultura maori la vita e la continuità nel cambiamento. Sono quindi un simbolo molto positivo.

Il sole

Il sole simboleggia per i Maori la rinascita e l’energia vitale ciclica. Si tratta di un simbolo utilizzato più dagli uomini che dalle donne.

L’ascia

L’ascia viene spesso rappresentata nei tatuaggi Maori in quanto simbolo di autorità e forza.

Punte di lancia

Le punte di lancia rappresentano il coraggio e se vengono raffigurate sulla pelle insieme ad altri disegni, possono indicare il percorso di chi è ritenuto guerriero.

Il cerchio

Il cerchio nella cultura maori si riferisce al cerchio della vita e simboleggia sia le origini che l’unità.

Conchiglia

La conchiglia è molto importante come simbolo in tutta la cultura polinesiana. Le conchiglie bivalvi simboleggiano l‘unione, l’amore, l’intimità, le donne, le conchiglie elicoidali e a spirale sono un simbolo di protezione.