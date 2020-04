Le frasi per tatuaggi con un significato profondo e personale

Le frasi per i tatuaggi con un significato profondo e personale sono davvero tantissime e possono avere molte interpretazioni diverse, in base all’esperienza personale di ognuno di noi. Le frasi belle per tatuaggi si ispirano alle parole di scrittori famosi e a quelle dei cantautori più amati, ma prima di tutto si rifanno al nostro bagaglio di emozioni e, per questo, devono essere scelte con cura a prescindere dalle mode del momento. Si spazia dalle frasi brevi per tatuaggi, criptiche ma cariche di significato, ai tatuaggi con frasi importanti e molto lunghe, perfette per tattoos particolarmente estesi. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere.



Frasi significative per tatuaggi

Sono molte le frasi significative sulla vita per tatuaggi tra cui poter scegliere quella che più rispecchia la propria esperienza, il proprio vissuto.

Le frasi belle e significative per tatuaggi sono quelle che esprimono le nostre emozioni, che risuonano come mantra nel quotidiano invitandoci a tenere la testa alta e ad andare dritte per la nostra strada.

Ecco alcune idee a cui potersi ispirare:

Ogni alba ha i suoi dubbi (Alda Merini)

La bellezza salverà il mondo (Fëdor Dostoevskij)

È meglio accendere una candela che maledire l’oscurità (Proverbio cinese)

Chi segue gli altri non arriva mai primo (Anonimo)

La gioia non è nelle cose, è in noi (Anonimo)

Non trovare l’errore, trova il rimedio (Henry Ford)

Tutto ciò che vuoi è dall’altra parte della paura (Jack Canfield)

Non venderti. Sei tutto ciò che hai (Janis Joplin)

Frasi per tatuaggi sulla vita

Le possibilità di scelta, anche in questo caso specifico, si sprecano. Sono tante le frasi per tatuaggi sulla vita in italiano, ma non mancano neppure interessanti spunti in termini di frasi per tatuaggi sulla vita in inglese.

Eccone alcune che vale la pena appuntarsi:

Be the change you wish to see in the world – Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo (Gandhi)

Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better – Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Fallisci ancora. Fallisci meglio (Samuel Beckett)

I can resist everything except temptation – Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni (Oscar Wilde)

If there is no price to be paid, it is also not of value – Se non c’è un prezzo da pagare, allora non ha valore (Albert Einstein)

If you don’t live for something, You’ll die for nothing – Se non vivi per qualcosa, morirai per niente (Hatebreed)

Credi alla forza dei tuoi sogni ed essi diventeranno realtà (Sergio Bambarén)

Amaro e noia la vita, altro mai nulla (Giacomo Leopardi)

Frasi sulla famiglia per tatuaggi

I tatuaggi con le frasi sulla famiglia sono tra i più richiesti ai tatuatori, sia dai genitori che dai figli. Celebrare un legame speciale con un tattoo, infatti, è un’usanza sempre più radicata. Si spazia dalle frasi sulla famiglia per tatuaggi in italiano a quelle in altre lingue.

Family is forever – La famiglia è per sempre

Ohana – Ohana significa famiglia e che nessuno viene abbandonato

La case felici sono costruite con mattoni di pazienza

Family first – La famiglia è al primo posto

Dove la vita inizia e l’amore non finisce mai

Frasi per tatuaggi sui figli

I tatuaggi dedicati ai figli con frasi prevedono solitamente espressioni sintetiche e brevi affiancate a disegni stilizzati che riproducono i genitori con i loro bambini. C’è anche chi decide di tatuarsi semplicemente il nome dei propri figli, magari accostandolo a massime famose.

Ti amerò come accade nelle favole, per sempre

I’m yours, you’re mine, and nothing else matter – Sono tua, tu sei mio e niente più conta

Un figlio ti cambia anche il ritmo del cuore

Puoi imparare tante cose dai bambini: per esempio, tutta la pazienza che hai

Devi lasciare che i tuoi figli se ne vadano se vuoi che rimangano con te

Frasi per tatuaggi in italiano

Le frasi significative per tatuaggi in italiano si ispirano alla letteratura e non solo. Sono tanti gli spunti che arrivano dal mondo della canzone e del cantautorato, per tattoos profondi e carichi di significato che parlano di valori importanti, di esperienze vissute e molto altro.

Ecco alcune frasi italiane da tatuare:

Sally è una donna che non ha più voglia, di fare la guerra (Vasco Rossi)

Ama il tuo sogno se pur ti tormenta (Gabriele D’Annunzio)

A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più (Jovanotti)

Ogni vera gioia ha una paura dentro (Margaret Mazzantini)

Dove finisci tu, comincio io

Frasi per tatuaggi in inglese

We don’t remember days,we remember moments (Non ricordiamo i giorni, ricordiamo i momenti)

Remember who you really are (Ricorda chi sei davvero)

Fight for yuor happiness (Combatti per la tua felicità)

You have stolen my heart (Mi hai rubato il cuore)

Don’t Stop Believing (Non smettere di crederci)

What doesn’t kill me only makes me stronger (Quello che non mi uccide mi rende più forte)

Only god can judge me… (Solo Dio può giudicarmi)

Be strong (Sii forte)

Keep on smiling (Continua a sorridere)

Amor Vincit Omnia (L’amore vince tutto)

Impossible is nothing (Niente è impossibile)

I am who I am (Io sono chi sono)

And nothing else matter (E nient’altro ha importanza)

Make the difference… (Fai la differenza)

I am the master of my fate, I am the captain of my soul(Io sono il padrone del mio destino, io sono il capitano della mia anima)

Frasi in spagnolo per tatuaggi

I tatuaggi con frasi spagnole stanno facendosi lentamente largo nelle preferenze delle amanti dei tattoos. Tante le ispirazioni e gli spunti per le frasi da tatuare in spagnolo, dal mondo della musica agli aforismi.

No sueñes tu vida, vive tu sueño – Non sognare la tua vita, vivi il tuo sogno

Sólo triunfan los que se atreven – Trionfano solo quelli che osano

Lo importante no es vivir mucho, sino vivir más – Quello che è importante non è vivere molto, ma vivere di più

La esperanza es el sueño del hombre despierto – La speranza è il sogno dell’uomo sveglio

No te rindas, que la vida es eso – Non ti arrendere, perchè la vita è questa

Ha coisas que quando as sonhamos jà morreram – Ci sono cose che mentre le sogniamo, sono già morte

A decir verdad no me importa – Francamente me ne infischio

Frasi in greco per tatuaggi

Così come per quelle in latino, anche le frasi da tatuare in greco si rifanno principalmente ai grandi classici della letteratura. Le frasi per tatuaggi in greco antico sono molto gettonate tra le amanti dei tattoos, complice il loro significato profondo e la bellezza dei caratteri.

Ecco le più famose, tra cui figurano anche semplici parole:

γνῶθι σαυτόν – Conosci te stesso

πάντα ῥεῖ – Tutto scorre

Ἀγναμπτότατος βάτος αὖος – Un rovo secco non si può piegare

ϕιλία – Amore, amicizia

ἀγάπη – Amore disinteressato e incondizionato

πάντοτε – Sempre

Frasi in latino per tatuaggi

Molte delle frasi corte per tatuaggi più belle sono in latino, lingua antica che complice le opere di letterati e grandi uomini di potere vanta moniti e massime di grande impatto ma al contempo sintetiche.

Spesso si è alla ricerca di frasi in latino per tatuaggi con traduzione, in modo da imprimere su pelle messaggi chiari che non creino fraintendimenti o dubbi, con consapevolezza. Tante le possibilità di scelta, dalle frasi latine sul potere alle frasi in latino sull’amicizia, un valore senza tempo.

Ecco alcuni spunti:

Acta est fabula (Lo spettacolo è finito, Augusto)

Alea iacta est (Il dado è tratto, Giulio Cesare)

Amor caecus (L’amore è cieco)

Cotidie morimur (Ogni giorno moriamo)

Dictum factum (Detto fatto, Ennio)

Dum anima est, spes est (Finché c’è vita, c’è speranza, Cicerone)

Ex nihilo, nihil (Dal nulla, nulla)

Homo faber fortunae suae (L’uomo è l’artefice delle sue fortune)

Lente properare memento (Ricorda di affrettarti con lentezza)

Frasi di poeti e scrittori per tatuaggi

Tutti amano chi ama (R.W. Emerson)

Senza entusiasmo, non si è mai compiuto niente di grande (R. W. Emerson)

Né la ricchezza più grande, né l’ammirazione delle folle, né altra cosa che dipenda da cause indefinite sono in grado di sciogliere il turbamento dell’animo e di procurare vera gioia (Epicuro)

L’unico modo per farti un amico è essere un amico (R.W. Emerson)

Tutto scorre, niente sta fermo (Eraclito)

Dio è inconcepibile, l’immortalità incredibile, ma il dovere è perentorio e assoluto (George Eliot)

Se la gioventù sapesse, se la vecchiaia potesse (Henri Estienne)

Tutti i grandi oratori furono all’inizio dei pessimi parlatori (R.W. Emerson)

Solo l’uomo colto è libero (Epitteto)

Non penso mai al futuro. Arriva così presto (Albert Einstein)

La prima necessità dell’uomo è il superfluo (Albert Einstein)

L’abitudine rende sopportabili anche le cose spaventose (Esopo)

Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa (Albert Einstein)

Non troverai mai la verità se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspettavi (Eraclito)

Frasi famose per tatuaggi