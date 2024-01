Frasi latine: le più belle e famose per i tatuaggi

Sono tante le frasi latine per tatuaggi con traduzione, le più belle e famose sono quelle che si rifanno alla letteratura e ai grandi uomini di potere, ma non mancano neppure detti in latino famosi e proverbi popolari entrati ormai di diritto nel nostro bagaglio culturale.

In questa fotogallery potete sfogliare tante immagini con tatuaggi di frasi latine più famose.

Invece di seguito scopriamo insieme quali sono le frasi latine per tatuaggi che vale la pena scegliere se si ha intenzione di imprimere sulla propria pelle parole in latino di impatto e ricche di significato, strettamente personali o universalmente riconosciute come massime senza tempo.

Frasi latine per tatuaggi memorabili

Tra i tatuaggi con le scritte in assoluto più richiesti ai tatuatori ci sono, senza ombra di dubbio, quelli con frasi in latino.

Molto spesso, infatti, questa lingua così antica riesce a veicolare le nostre sensazioni ed emozioni in modo molto più centrato e puntuale dell’italiano o delle altre lingue che ancora si parlano nel mondo.



Frasi latine per tatuaggi con traduzione

I tatuaggi in latino con traduzione ben precisa sono quelli sicuramente fatti in modo più consapevole, a prescindere dalle mode del momento.

Ad esempio, molti scelgono la frase Memento audere semper per un tatuaggio: il significato qual è? Lo stesso vale per Amor vincit omnia, tattoo con significato molto profondo ma spesso banalizzato.

Alis volat propriis – Vola con le tue ali

Dilige et quod vis fac – Ama e fa’ ciò che vuoi

Fata viam invenient – Il fato troverà la via

Frangar, non flectar – Mi spezzo, ma non mi piego

Memento audere semper – Ricorda di osare sempre

Nunquam deorsum – Mai in basso

Numquam periclum sine periclo vincitur – Il pericolo non si vince mai senza pericolo

Omnia munda mundis – Tutto è puro per i puri

Per aspera ad astra – Attraverso le asperità sino alle stelle

Questo è solo un elenco di frasi da cui poter prendere spunto con la loro traduzione, di seguito ce ne sono altre.



Frasi latine celebri per tatuaggi

I tattoo con scritte in lingua latina si ispirano, come già detto, prevalentemente ai grandi classici della letteratura e alle opere dei più grandi oratori.

Alcune di queste frasi sono ormai parte della nostra cultura e risuonano come mantra nella nostra mente. Non a caso, persino i social pullulano di spunti per chi vuole realizzare un tattoo in latino.

Ci sono parole latine su Tumblr e su tutte le maggiori piattaforme, a distanza di secoli da quando sono state pronunciate. Ecco alcune frasi da tatuare molto gettonate:

Carpe diem – Cogli l’attimo

Audentes fortuna iuvat – La fortuna aiuta gli audaci

Multum enim adicit sibi virtus lacessita – Il valore quando è sfidato si moltiplica

Nihil difficile amanti – Nulla è difficile per chi ama

Amor vincit omnia – L’amore vince tutto

Sic itur ad astra – Così si sale alle stelle

Spes sibi quisque – Ciascuno sia speranza a sé stesso

Trahit sua quemque voluptas – Ognuno è tratto dal suo piacere

Queste frasi latine sono senz’altro molto apprezzate, ma la nostra lista prosegue ancora!



Frasi latine sulla famiglia

Quelle sul valore della famiglia e della casa sono le frasi in latino celebri più amate da chi crede molto nella condivisione e nei legami di sangue.

Ecco le frasi celebri in latino sulla famiglia più belle, prevalentemente incentrate sull’amore genitoriale e tra fratelli:

Amor gignit amorem – L’amore genera amore

Ab origine – Dall’origine

A bove maiore discit arare minor – Il bue più giovane impara ad arare da quello più anziano

A fonte puro pura defluit aqua – L’acqua buona sgorga da una buona fonte

Proseguiamo con le frasi latine sulla vita, idea per un tatuaggio particolare.



Frasi latine sulla vita

In latino sono state scritte e dette anche moltissime frasi sul senso stesso della vita, su come affrontarla e su come confrontarsi anche con la sua fine, la morte.

Sono tante, infatti, le frasi famose in latino sulla vita, così come le frasi latine su vita e morte richieste ai tatuatori. Ecco alcuni esempi:

Dum spiro, spero – Finché respiro, spero

Faber est suae quisque fortunae – Ognuno è artefice del proprio destino

Nec sine te nec tecum vivere possum – Non posso vivere con te, né senza di te

Omnia fert aetas – Tutto porta via il tempo

Perfer et obdura – Sopporta e persevera

Primum vivere, deinde philosophari – Prima vivere, poi filosofare

Sors est sua cuique ferenda – Ciascuno ha da sopportare pazientemente la sua sorte

Memento mori – Ricordati che devi morire

Infine di seguito ecco altri aforismi in latino.



Aforismi in latino

Gli antichi latini avevano un aforisma perfetto praticamente per ogni cosa. Esistono aforismi in latino sul lavoro, così come aforismi in latino sull’amore e aforismi in latino sull’ignoranza e l’amicizia.

Ecco alcuni aforismi in latino con traduzione:

Ab uno disce omnis – Da uno capisci come sono tutti

Acta est fabula – Lo spettacolo è finito

A Deo rex, a rege lex – Da Dio il re, dal re la legge

Ad maiora – Alle cose più grandi

Amantes amentes – Gli amanti sono pazzi

Amicus verus, rara avis – L’amico vero è un uccello raro

Amor tussisque non caelatur – Amore e tosse non si possono nascondere

Auctor opus laudat – Ognuno loda la propria opera

Qual è la massima latina che preferisci? Se cerchi altre idee, qui trovi le frasi per tatuaggi più belle da cui trarre ispirazione!