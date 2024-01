Tatuaggi frasi in greco: le idee più belle per tattoos affascinanti e profondi [FOTO]

I tatuaggi con frasi in greco antico sono l’ideale per sfoggiare sulla pelle dei tattoo originali e affascinanti, quindi se siete alla ricerca di frasi per tatuaggi profondi e personali non avete che l’imbarazzo della scelta al cospetto dello sterminato bagaglio cultura dell’Antica Grecia.

Che si tratti di frasi in greco moderno o di aforismi celebri in greco antico, come le frasi di Saffo, non c’è che l’imbarazzo della scelta per realizzare tatuaggi con scritte dal significato profondo. Ne abbiamo raccolte alcune tra le più significative.

Frasi in greco per tatuaggi dal fascino senza tempo

Il greco antico, oggetto di studio alle scuole superiori e all’università per tutte coloro che hanno abbracciato un percorso classico, esercita un fascino molto forte e magnetico.

Complice il suo alfabeto misterioso ed arcaico e il fatto che i testi antichi ci abbiano trasmesso a distanza di secoli degli insegnamenti di vita e di pensiero inossidabili allo scorrere del tempo.

Non sorprende, quindi, che i tatuaggi con frasi in greco siano tra i più richiesti ai tatuatori, specialmente dalle donne, mentre i tatuaggi con scritte in latino sono più amati dagli uomini.

C’è chi semplicemente si limita a riprodurre il proprio nome in lingua greca, perché accattivata dall’aspetto particolare delle lettere dell’alfabeto, e chi opta per un lettering tattoo minimal scegliendo una singola parola di grande significato.

Ma c’è anche chi ricorre a aforismi e citazioni famose in greco antico, in grado di trasmettere forza, perseveranza e valore.

Frasi celebri sulla vita per tatuaggi in greco antico

Sono molte le frasi profonde e filosofiche in greco, sia antiche che moderne, che possono essere usate come scritte per tatuaggi dal significato profondo. Dalle frasi di Seneca a quelle di Epicuro, alle celebri citazioni da Aristotele e Platone, ci sono davvero tantissime frasi famose che forniscono vere e proprie lezioni di vita.

Ad esempio, la massima γνῶθι σαυτόν, “Conosci te stesso”, è uno dei tatuaggi con scritte in greco antico più diffusi, assieme all’altrettanto nota ormai entrata da tempo nel linguaggio comune, πάντα ῥεῖ ossia “Tutto scorre”, attribuita a Eraclito.

Consigliamo come sempre di non farsi trascinare dalle mode passeggere ma di scegliere una frase che vi rappresenti veramente, in questo modo non rischierete di pentirvi del vostro tatuaggio.

Parole d’amore in greco antico

Le frasi di Saffo, poetessa dell’amore per eccellenza, sono tra le più gettonate specialmente per quanto riguarda i tatuaggi femminili. Le sue parole, romantiche e passionali, sono uno specchio in cui riflettersi, un modo per identificarsi in un’altra donna e far parlare lei al posto nostro.

“Io desidero e bramo” oppure frasi più complesse e articolate come Scuote l’anima mia Eros, come vento sul monte” vengono richieste spesso ai tatuatori per dei classici tatuaggi con scritta ma anche per arricchire altri disegni, ad esempio i tatuaggi old school che spesso lasciano spazio a pergamene e cartigli in cui inserire frasi significative.

Le frasi d’amore in greco non sono mai banali né scontate e sono perfette per tutte le ragazze che cercano un tatuaggio discreto: a differenza di quelli in italiano o in inglese, che sono facilmente comprensibili da chiunque, le frasi in greco antico sono più difficili da decifrare e sarete solo voi, se lo vorrete, a svelarne il significato.

C’è anche chi si limita a scegliere una sola parola ricca di significato, come ἀγάπη, che significa amore profondo, incondizionato e disinteressato, o come ϕιλία, che significa amicizia, amore fraterno e che si usa anche per indicare i legami famigliari e tutte le persone a cui si vuole bene.

Dove fare il tatuaggio con le scritte in greco

Una volta scelta la frase, dovrete decidere la posizione del tattoo, perché non si tratta di tatuaggi temporanei. Ovviamente dovete considerare anche la dimensione: se amate i tatuaggi piccoli, sappiate che le posizioni più in voga per i lettering tattoo sono l’avambraccio, la parte laterale delle dita e il polso.

Se invece scegliete una scritta più estesa, oltre al classico tatuaggio sul braccio, potete optare per un tatuaggio sulla schiena, uno dei più belli e femminili è quello con scritta in verticale che segue la colonna vertebrale.

Pentirsi di un tatuaggio è una cosa che accade più spesso di quanto si creda e se si tratta di tatuaggi con scritte il rischio è ancora più alto. Per questo motivo abbiamo selezionato i tatuaggi con frasi in greco più belli che trovate nella gallery in apertura di questo articolo, così potrete scoprire quello adatto a voi.

Infine per altre idee da cui trarre ispirazione, abbiamo selezionato qui le più belle frasi per tatuaggi più significative e profonde.