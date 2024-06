Frasi per tatuaggi in inglese, le più belle

Tra i tatuaggi le frasi in inglese sono quelle che vanno per la maggiore, perché con poche parole è possibile imprimere sulla pelle qualcosa in cui crediamo davvero.

La citazione preferita, che venga da una canzone, da un libro, da un film, o anche semplicemente dalla tradizione popolare, permette di sfoggiare un tatuaggio che non sia solo piacevole esteticamente ma che abbia anche un significato profondo.

Tattoo in inglese, idee a cui ispirarsi

Dalle frasi in inglese che spopolano tra le giovanissime a quelle più classiche, ecco tutte le frasi tra cui potete scegliere la vostra preferita da abbinare anche ai disegni da tatuare!

Frasi per tatuaggi in inglese con traduzione

Le frasi belle per tatuaggi in inglese sono davvero tantissime e, complice la particolarità di questa lingua di essere sintetica e di forte impatto, le possibilità di scelta si rivelano innumerevoli in termini di frasi da tatuare.

Ecco alcuni esempi:

All’s fair in love and war – Tutto è lecito in amore e in guerra

Be the change you wish to see in the world – Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo

Better to reign in Hell, than serve in Heaven – Meglio regnare all’Inferno che servire in Paradiso

Don’t find fault, find a remedy – Non trovare l’errore, trova il rimedio

Every wall is a door – Ogni muro è una porta

Had I not seen the Sun I could have borne the shade – Non avessi visto il sole avrei sopportato l’oscurità

I can resist everything except temptation – Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni

Frasi d’amore in inglese per tatuaggi

Le frasi belle in inglese legate all’amore si rifanno alle opere di William Shakespeare e alle poesie di Emily Dickinson, ma non mancano interessanti spunti per chi preferisce l’ispirazione pop di pietre miliari della musica contemporanea.

Così come per i tatuaggi sull’amicizia, anche quelli sull’amore in lingua inglese possono essere completati e arricchiti di dettagli grafici o impreziositi dalla scelta di un carattere elegante e raffinato per la realizzazione della frase.

Ecco le più belle:

Passion doesn’t count the cost – La passione non calcola mai il prezzo

That love is all there is, is all we know of love – Che l’amore è tutto, è tutto ciò che sappiamo dell’amore

Tis better to have loved and lost than never to have loved at all – Meglio aver amato e perso che non avere mai amato

To fear love is to fear life – Temere l’amore è temere la vita

No regrets, just love – Niente rimpianti, solo amore

Where love is, God is – Dove c’è l’amore, c’è Dio

Frasi canzoni per tatuaggi in inglese

Le frasi di canzoni in inglese per tattoo spaziano da quelle romantiche perfette per le coppie di innamorati a quelle del rock puro e autentico, che suonano come veri e propri mantra da ripetersi giorno dopo giorno.

Ecco alcune idee:

At night a candle’s brighter than the sun – Nella notte una candela risplende più del sole

I can’t live, with or without you – Non posso vivere, con te o senza di te

Don’t compromise yourself. You are all you’ve got – Non venderti, sei tutto ciò che hai

Everyday the dreamers die to see what’s on the other side – I sognatori muoiono ogni giorno per vedere cosa c’è dall’altra parte

I can’t change the world but I can change the world in me – Non posso cambiare il mondo, ma posso cambiare il mondo dentro di me

No one here gets out alive – Nessuno uscirà vivo di qui

Frasi corte in inglese dai social

Le più social sanno bene che il web può essere una grande fonte di ispirazione. Le frasi inglesi con traduzione sono moltissime ed è davvero difficile non riuscire a scovare quella perfetta per i propri gusti e le proprie esigenze.

Ecco le più gettonate:

Sometimes you win, sometimes you learn – A volte vinci, altre impari

Live a life you will remember – Vivi una vita che ti ricorderai

You are your only limit – Il tuo unico limite sei tu

No boyfriend, no problem – Nessun fidanzato, nessun problema

Stay weird – Resta strano

Drunk in love – Ubriaco d’amore

Don’t grow up, is a trap – Non crescere, è una trappola

Qual è quella che più fa per te? Se ancora non hai trovato quella giusta non preoccuparti, ecco tante altre frasi per tatuaggi tra cui puoi scegliere.