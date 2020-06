Tatuaggi femminili: un disegno sulla pelle, una scritta oppure un simbolo, sono tutti modi che abbiamo a disposizione per identificarci, per esprimere la nostra personalità e per dire qualcosa al mondo, o forse solo per ricordarlo a noi stesse come se costantemente ci ripetessimo un mantra di vita. Quando si parla di tatuaggi femminili, la connessione con la sfera privata e intima è importantissima: accade di rado, infatti, che una donna scelga un tatuaggio esclusivamente per moda. Nella maggior parte dei casi, c’è molto altro dietro.

I tatuaggi più belli, infatti, sono proprio quelli che scegliamo perché hanno un significato per noi. Il soggetto può essere di qualunque tipo e impresso su quella parte del corpo che vogliamo rendere “speciale”: una caviglia, la schiena o solo la spalla, il braccio o il polso, e persino il fondoschiena o l’inguine. Esiste però sicuramente un altro aspetto che è importante sottolineare. Da tempo ormai i tatuaggi sono considerati anche un’arma di seduzione, una schiena tatuata infatti è considerata più sensuale e sinuosa rispetto a una che non lo è.

Però è importante scegliere il soggetto giusto; inutile dirlo, accade – in particolar modo tra le giovanissime – che l’atto stesso di fare un tatuaggio venga interpretato con troppa leggerezza. Essendo però qualcosa di tendenzialmente indelebile è fondamentale sceglierlo con cura e non affidarsi solo alle tendenze del momento. Per questo quando si parla di tatuaggi le mode non contano, anche se è innegabile che ci siano dei momenti in cui alcuni disegni siano più in voga di altri. Pensiamo ai tribali fino a qualche tempo fa o alle scritte in cinese. Non si può però parlare di una vera e propria moda, per i tatuaggi l’ispirazione viene da dentro e riflette il pensiero e il gusto estetico di ogni donna.

Qui di seguito qualche consiglio che potrà tornarvi utile nella scelta del vostro tattoo donn. E ricordate sempre la parola chiave: femminilità.

Tatuaggi femminili piccoli

Alle timide, alle donne che non amano osare e che preferiscono attirare l’attenzione con i dettagli, consigliamo tattoo femminili piccoli.

Sono sicuramente fra i più belli ed eleganti, almeno secondo noi, e possono anche essere realizzati in parti del corpo sempre visibili come le dita, il collo o dietro l’orecchio.

A proposito dei tatuaggi sulle dita, per esempio, possiamo dire che sono assolutamente delicati e sono l’ideale per chi ama catturare gli sguardi senza strafare. Idem dicasi per quelli sul polso, all’interno, da poter nascondere con un orologio o un bracciale.

Si tratta in molti casi di tatuaggi con simboli che occupano poco spazio, portafortuna che vantano un significato speciale per chi li “indossa”. Una mezza luna, un simbolo sull’anulare per suggellare un legame speciale, una piccola corona o perchè no un diamante o un cuoricino.

Tatuaggi femminili, i disegni sul braccio

Considerati a volte poco femminili, i tatuaggi donna sul braccio sono spesso guardati con sospetto. Ma, se proviamo a dimenticarci dei classici tribali o di disegni maxi (effettivamente più adatti a bicipiti palestrati) possiamo pensare che esistono anche tatuaggi eleganti e discreti da poter realizzare sul braccio, magari scegliendo uno stile Old School, con soggetti come la sirena e il marinaio, oppure un pò pop, come un cup cake o un lecca lecca colorato.

A onor del vero, però, le braccia sono sicuramente una parte del corpo spesso esposta, per cui valutate bene prima di tatuarle completamente, perché se mentre d’inverno vi sarà facile coprirle e nascondere così i tatuaggi, d’estate sarà praticamente impossibile. Per cui, tenete in considerazione anche il fattore lavoro e le occasioni ufficiali in cui magari i tatuaggi non sono graditi.

Tra i soggetti più richiesti ai tatuatori per decorare le braccia ci sono sicuramente quelli floreali. I tatuaggi femminili con fiori sul braccio, colorati o in nero, sono di grande tendenza, alla pari dei tatuaggi con scritte.

Tatuaggi femminili sulla schiena

Quando si parla di tatuaggi come non parlare di schiena? Questa parte del corpo è infatti da sempre una delle più gettonate per essere decorata con disegni colorati e non. Nell’immaginario comune infatti la schiena è una sorta di tela bianca su cui poter imprimere ogni tipo di soggetto dal tribale alla scritta. Molto diffusa inoltre nel caso della schiena è la tecnica full body cioè un grande tatuaggio, con un unico stile, che la ricopra interamente. Sicuramente di buono c’è che la schiena può serenamente essere coperta pertanto il tatto può rimanere nascosto (anche a voi stesse).

Quelli sulla schiena o sul fondoschiena sono considerati i tatuaggi femminili più belli e sensuali in assoluto. Una spina dorsale decorata con un disegno è considerata molto sexy dai più, idem un fondoschiena con una fatina o un tribale, che magari si intravede anche sotto i vestiti: è sicuramente molto seducente!

Sono molto gettonati anche i tatuaggi sulla nuca o sulla parte superiore della schiena, su entrambe le spalle o solo su una. Fiori, uccelli e decorazioni in stile Old School rappresentano i filoni più apprezzati ormai da qualche anno.

Tatuaggi femminili all’inguine

Altra zona considerata molto sexy per farvi un tatuaggio è l’inguine. Soprattutto dopo la famosa apparizione della farfallina di Belen, i tatuaggi femminii all’inguine sono diventati di gran moda presso molte ragazze, complice il fatto che questa zona del corpo rimane coperta per quasi tutto l’anno fatta eccezione per le giornate di mare. Vista la delicatezza della zona è necessario in questo caso puntare su tatuaggi piccoli e disegni delicati. NO quindi a teschi, ancore e pin up, si a cuoricini, fiori, piccole zampine di gatto e così via.

Le frasi per i tattoo femminili

Scrivere sulla pelle delle frasi legate a qualcosa che abbiamo vissuto, alle persone speciali che abbiamo incontrato o ai pensieri che affollano la nostra mente, è una moda sempre più diffusa.

E la ragione sta nel fatto che il tatuaggio, specialmente quello formato da parole, piace perché non solo dura per sempre ma identifica. È una sorta di simbolo che permette di esprimere la propria personalità in maniera inconfondibile.

La domanda che più spesso ci si pone è: Qual è la frase giusta per il mio tatuaggio?

Occorre rifletterci con calma e pensare se guardandovi allo specchio, fra trent’anni, la frase che avete scelto potrà rappresentarvi ancora. Difficile a dirsi, dato che nella vita si è in continua trasformazione, ma certe cose rimangono; e comunque, a volte, anche azzardare ha il suo perché. Al massimo vi ricorderà con nostalgia un tenero “errore di gioventù”.

Ecco alcuni suggerimenti di frasi per tattoo donna:

Be the change you wish to see in the world – Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo (Gandhi)

Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better – Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Fallisci ancora. Fallisci meglio (Samuel Beckett)

I can resist everything except temptation – Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni (Oscar Wilde)

If there is no price to be paid, it is also not of value – Se non c’è un prezzo da pagare, allora non ha valore (Albert Einstein)

If you don’t live for something, You’ll die for nothing – Se non vivi per qualcosa, morirai per niente (Hatebreed)

Credi alla forza dei tuoi sogni ed essi diventeranno realtà (Sergio Bambarén)

Amaro e noia la vita, altro mai nulla (Giacomo Leopardi)

Memento audere semper – Ricorda sempre di osare

Quae nocent docent – Le cose che feriscono insegnano

La prima necessità dell’uomo è il superfluo (Albert Einstein)

L’abitudine rende sopportabili anche le cose spaventose (Esopo)

Datemi il silenzio e sfiderò la notte (Kahlil Gibran)

Il passato lo rimpiange chi non ha futuro

L’esperienza è una cosa che non puoi avere gratis (O. Wilde)

Non troverai mai la verità se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspettavi (Eraclito)

Non penso mai al futuro. Arriva così presto (Albert Einstein)

Che ne pensate? Leggete qui altre frasi per tatuaggi femminili, per farvi ispirare.