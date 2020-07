Unghie sposa: ad ogni sposa la sua manicure

Come per l’abito da sposa, anche la scelta della manicure della sposa è una scelta lunga e ragionata. Del resto le mani della sposa sono sempre in primo piano e dallo scambio degli anelli al taglio della torta, la manicure della sposa è sotto l’obiettivo del fotografo.

Quali sono dunque gli stili e le tendenze del momento in materia di unghie da sposa? Vediamo nel dettaglio le unghie più eleganti e originali per il tuo grande giorno.

Unghie sposa semplici, un passepartout di eleganza

Unghie sposa semplici

Le mani della sposa devono essere bellissime, curate ed eleganti. Per vincere senza troppi sforzi questa sfida basterà curare le mani con dei massaggi e dei trattamenti mirati nelle settimane precedenti al grande giorno e poi a ridosso del matrimonio concedersi una speciale manicure.

Se sogni delle unghie da sposa elegantissime, optare per nuance neutre e delicate è sempre vincente, soprattutto se la scelta dell’abito da sposa verte su un taglio classico dal bianco al cipria.

Unghie sposa french

Il french per le unghie della sposa è ormai un grande classico. Questo tipo di manicure è sempre elegante e garantisce uno stile composto e ordinato alla mano, anche quando si opta per un french manicure fai da te per la sposa! Le ultime tendenze però, hanno permesso anche al french manicure di evolversi in soluzioni più particolari ma sempre di grande stile ed impatto.

Unghie sposa naturali

Per chi ha delle unghie naturalmente belle con mani curate, la scelta di una manicure semplice anche il giorno del matrimonio può essere una buona idea. Basterà dare una linea uniforme alle unghie con la limetta e stendere un velo di smalto trasparente per rendere lucide delle impeccabili unghie sposa naturali.

Unghie sposa cipria

Le unghie rosa sono di grande tendenza in tutte le stagioni. Nelle diverse declinazioni cromatiche e con aggiunta di brillantini, adesivi e decorazioni, le unghie rosa sono ideali anche per la sposa.

Le unghie sposa cipria in particolare, sono molto amate. La nuance cipria si adatta perfettamente al mood bucolico e romantico da sposa, anche nelle declinazioni più creative e contemporanee della nail art.

Unghie sposa bianco latte

Tra le più tradizionali, le unghie sposa bianco latte sono sempre molto amate dalle spose. Negli anni le nail artist si sono sbizzarrite in nuove tecniche e soluzioni super creative per aggiornare le unghie da sposa per eccellenza. Così, oltre al classico bianco latte per le unghie da sposa, vi suggeriamo la soluzione del camouflage, con un effetto lattiginoso più naturale rispetto al classico bianco latte ma sempre di grande impatto.

Anche con la base bianca la manicure sposa si può impreziosire di decorazioni, brillantini 3D oppure glitter, per impreziosire anche solo un dito, quello più importante!

Unghie sposa particolari, dalle ultime tendenze al colore

Non tutte le spose però cercano uno stile neutro, se anche tu sei una sposa originale che vuole puntare sul colore e sulle ultime tendenze moda, allora benvenuta nella sezione dedicata alle unghie particolari. Vediamo insieme come osare con la manicure sposa!

Unghie sposa rosse

Le unghie da sposa colorate non sono una novità nel settore wedding. Spesso le spose scelgono come colore dello smalto il nuance che fa da file rouge a tutto il matrimonio, oppure il colore che hanno scelto in aggiunta al bianco nel loro abito da sposa. Le unghie da sposa rosse, in particolare, sono tra le più amate. Dalla forma delle unghie classica ovale alla più di moda a mandorla le unghie da sposa rosse sono sempre di moda. Ovviamente quando si parla di colore non dimentichiamo che mani e piedi devono essere coordinati, e con i sandali da sposa, lo smalto rosso dona un mood vintage irresistibile al look della sposa.

Unghie sposa baby boomer

Sono tra le più amate del momento, le unghie baby boomer non faticheranno ad essere scelte per la manicure della sposa. La sfumatura dal rosa verso il bianco e viceversa sembra quella ideale per delle unghie baby boomer da sposa.

Le varianti di questo genere spopolano, ma il baby boomer per la sposa vede protagonisti brillantini e applicazioni, sia per le unghie più lunghe che per le unghie più corte.

Unghie sposa con brillantini

Abbiamo visto come i brillantini siano un elemento costante nella manicure da sposa. Un piccolo dettaglio brillante sull’unghia dell’anulare, una sfumatura glitterata oppure delle decorazioni brillanti impreziosite da punti luce 3D.

Le unghie della sposa con i brillantini accontentano un po’ tutte, anche le più sobrie. Ma per le spose che vogliono stupire, su unghie molto lunghe si può davvero osare. Qual è il tuo stile preferito?

Unghie sposa fai da te

Abbiamo visto che le idee per la manicure da sposa sono tantissime, spesso è necessario la mano esperta di un’estetista per realizzare le idee più complesse, ma non è esclusa la possibilità di realizzare delle unghie sposa fai da te.

Per chi ha a disposizione tutta l’attrezzatura per il semipermanente non sarà difficile declinare una semplice manicure in manicure da sposa. La scelta dei colori e dello stile è una questione di gusto!